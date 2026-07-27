Magyar Péter: Nem igazán szerettek ott engem, mint ahogy a Fideszben sem

Toroczkai László az elszámoltatásról kérdezte Magyar Pétert és a Tiszát napirend előtt, és azt olvasta a fejükre, hogy a közmédiában nem megszűnik a politikai befolyás, csak az előjele változik, és a Hazajáró című műsor szűnt meg, majd azt, hogy szerinte nem akar válaszolni Magyar Péter egy régi lakása eladásáról szóló kérdésekre, arra, hogy egy Károlyi-kert melletti 46 négyzetméteres lakását hogyan adta el 72 millió forintért 2021-ben egy cégnek, mely Jellinek Dániel strómanjának nevén volt.

Aztán a Hi-Ventures kockázati tőkealapkezelőről kérdezte Magyart, amelyben a mostani kormányfő egykor a befektetési bizottsági tagja volt, és amely NER-es vállalkozói köröket is támogatott.

Magyar válasza mindkét témában tartogatott érdekességet. A tőkealapkezelővel kezdte, és azt mondta, nagyon sokszor szavazott nemmel, vagy tartózkodott. „Nem igazán szerettek ott engem, mint ahogy a Fideszben sem”, mondta Magyar. Azt mondta, a Volánnál is ez volt, sokszor nemmel szavazott vagy tartózkodott, emiatt vonta össze Lázár János a MÁV és a Volán bizottságait, mert „rendszeresen felkérdeztem őt, és ellenálltam a döntéseknek".

Fotó: Németh Dániel/444

Aztán az egykori lakásról is beszélt Magyar, „ha kijön a folyosóra, még fotókat is mutatok, el fog ájulni, milyen szép volt az a lakás”. Szerinte pontosan piaci áron adta el, ugyanis az utca, ahol volt, a Henszlmann Imre utca Budapest egyik legdrágább utcája, és ma még többet érnek ott a lakások. Azt is mondta, hogy egy lepukkant lakást vettek „egy erdélyi honfitársunktól”, ezt újította fel a volt feleségével prémium minőségben.