Saját férje mentesítette Kovács Katalint, hogy az akadémiája bérleti díjat fizessen, de augusztustól várhatóan pengetniük kell

A férj, Schmidt Gábor Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár Facebook-posztban jelentette be, hogy arra kérte Pósfai Gábor belügyminisztert: „tulajdonosi joggyakorlóként rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia 2026. augusztus 1-jétől az általa igénybe vett területért, szolgáltatásokért fizessen bérleti díjat”.

Kálnoki-Kiss a bejegyzésben részletesen elmesélte a NER legnagyobb férj-feleség sztorijának hátterét. Az államtitkár tájékoztatása szerint az állam mintegy 70 milliárd forintból építette a 2024. októberében átadott sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémiát (KKNKKA). A létesítmény üzemeltetője a 100 százalékos állami tulajdonban lévő Nemzeti Sportügynökség Zrt. (NSÜ), amely a több mint 200 másik állami tulajdonban lévő sportingatlané is.

Kovács Katalin a róla elnevezett akadémia megnyitóján Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Schmidt Ádám, a 2022. és 2026 májusa közötti sportállamtitkár, Kovács Katalin férje és az NSÜ tulajdonosi jogainak gyakorlója, mindössze két hónappal az akadémia átadása után a 18/2024 (XII.19) számú határozatában Kálnoki-Kiss szerint arról rendelkezett, hogy felesége „közfeladat ellátása” jogcímen ingyen, azaz bérleti díj megfizetése nélkül használhassa a létesítményt határozatlan időre. A sportállamtitkár megjegyezte, hogy az NSÜ nagyjából 200 sportlétesítményt üzemeltet az országban , de „nincs még egy olyan sportszervezet, amely tulajdonosi határozat alapján ne fizetne bérleti díjat annak használata után, még ha kedvezményeset is”.

Kálnoki-Kiss összeszedte, hogy milyen állami pénzekből működik a létesítmény és a Kovács Akadémia. Magára a sukorói komplexumra annak első teljes évében, vagyis 2025-ben az NSÜ 3 milliárd 65 millió forintot, az idei első félévben pedig 1 milliárd 118 millió forint állami forrást költött. De ez nem minden. Az akadémia mögött álló, 2020-ben létrehozott alapítvány sportszakmai támogatás címén a következő összegeket kapta az államtól a fentieken felül: 2021-ben 331,6 millió, 2022-ben 709,6 millió, 2023-ban 820 millió, 2024-ben 813 millió, 2025-ben 970 millió, 2026-ban 1 075 061 050 forint.

Ezen a ponton Kálnoki-Kiss a következőképp értékelte a történteket:

„Meglehet, hogy ezek a döntések megfelelnek a jelenleg érvényben lévő kormányhatározatoknak, jogszabályoknak, ám indokolatlan előnyben részesítenek egyetlen sportági szereplőt a többivel szemben, és finoman szólva szembe mennek a jó erkölccsel.”

Ezért kérte fel egyrészt Pósfait, hogy augusztustól fizettessen bérleti díjat, másrészt bejelentette, hogy átvilágítják az akadémiai működését és a sportállamtitkárság annak eredménye ismeretében dönt a további intézkedésekről.