18,2 milliárd forintnyi közpénzből hirdette a választás előtt az utolsó „nemzeti” „petíciót” a Fidesz-kormány

Rekordot döntött a nemzeti petíció, bruttó 22,2 milliárd forintos költségeivel ez lehetett a magyar állam legdrágább „konzultációja” a Fidesz–KDNP kormányzása alatt – írja a 24.hu. A postázás január végén indult, a határidőt április 8-áig, az országgyűlési választás előtti napokig hosszabbították meg, az eredményt a leköszönő kormány fennállásának utolsó napján közölték.

Ez volt az a „petíció”, amivel az Ukrajnának szánt uniós források elköltése, az orosz–ukrán háború további finanszírozása és a rezsiárak háborúval összefüggő emelése ellen kívántak „tiltakozni”. Valójában az állami pénzből finanszírozott projekt reklámjai a Fidesz–KDNP választási kampányának narratíváját erősítették, az ellenzéket, illetve az ellenzékkel kapcsolatba hozott külföldi szereplők lejáratását szolgálták. A kampányba a közmédia is beszállt, kétmilliós bírságot is kapott.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A kormány korábban csak a küldemények összeállításának, a borítékok előállításának és a postázásnak az árát közölte, ez nagyjából 4 milliárd volt. A 24.hu kikérte a petíció reklámköltségeit is, ami 18,2 milliárddal dobta meg az eddig ismert számot. Ez alapján ez volt a Fidesz-KDNP kormányok legdrágább, nemzeti konzultációhoz hasonló, állami pénzből finanszírozott kampánya – 6 milliárddal előzte meg a 2023-as, szuverenitásvédelemről szóló projektet.

A bruttó 18,2 milliárd forintos reklámköltség legnagyobb része, 8,7 milliárd forint az online hirdetésekre ment. Ez több, mint amennyit az eggyel korábbi, a kamu Tisza-adóról szóló nemzeti konzultáció reklámozására költöttek összesen. A petíciót 3,5 milliárdból reklámozták a tévében, 3,4 milliárdból a sajtóban, 1,8 milliárdból a közterületeken. A reklámköltségeknél a lap szerint rendre megjelentek Balásy Gyula cégbirodalmának egységei.