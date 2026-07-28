Folyik a prosecco a Dunán: hogy vált a korlátlan alkoholos sétahajózás Budapest védjegyévé?

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- szól a hangszórókból a kellemes hangú figyelmeztetés a fedélzeten, miközben elindul a Szent István park előtti kikötőből a negyvenméteres sétahajó. Napközben néha szórásos temetéseket tartanak róla, de esténként más a hangulat: az asztalokon már ott az első prosecco, de korlátlan fogyasztás van egész úton Aperol Spritzből és a bodzás Hugóból is.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A korlátlan italos dunai városnéző „proseccohajók” néhány év alatt a budapesti idegenforgalom meghatározó szolgáltatói lettek. Bár a hivatalos imázskampányok nem ezt emelik ki elsősorban Budapest attrakciói közül, a külföldiek jelentős részének Budapest ma a Halászbástya - és az olcsó legénybúcsúk - mellett leginkább a proseccós hajózást jelenti.

„Honnan jössz, Budapestről? Hatalmas hely, figyeld csak”

- mondják egy perccel a megismerkedés után a vállamat veregető belga srácok a bilbaói kocsmában a spanyol meccs szünetében, és már mutatják is a telefonjukban az előtte-utána képeket: az elsőn még rendezett társaságként várnak a hajó indulására, a másikon már rendesen kifeküdve görnyednek egy piros pesti padon valahol a Duna-parton. Wouter azt mondja, ő tizennégy pohárral ivott meg a hetvenperces városnézés alatt, és a proseccohajózásról a legjobb budapesti élményeként beszél.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A műfaj alig öt-hatéves: a Covid környékén született, amikor teljesen befulladt az addigi csoportos sétahajós turizmus. Azóta évi több százezer Budapestre jövő turista megy legalább egy kört a proseccohajókon, a szokásos ár kevesebb, mint 9000 forint, kevesebb, mint 25 euró. A TikTok és az Insta tele van az ezeken készült képekkel, és vagy tíz–húsz hajó jár folyamatosan a Dunán nagyjából ugyanazzal a szolgáltatással: városnézés korlátlan mennyiségű piával, háttérzenével és/vagy mérsékelten adagolt audioguide-dal, miközben a turisták egymás után kérik ki az italokat.

„Jobbra a főnixmadárként megújuló budai Várat láthatják, a Habsburgok afféle Airbnb-ként használták a palotát. Itt működik ma Magyarország elnöki rezidenciája is”

- mondja a hajón a könnyen fogyasztható angol szöveget a hangszóró, arról most nincs szó, hogy az utóbbi jelenlegi használója már csomagol. A Lánchídnál elmesélik, hogy a híd ötlete akkor pattant ki Széchenyi István fejéből, amikor a jégzajlás miatt nem tudott átkelni a Dunán, hogy részt vegyen az apja temetésén, a Parlamentnél pedig azt tudhatja meg az utas, hogy az építés költségeiből negyvenezer ember lakhatását lehetett volna megoldani - azt mindenki eldöntheti, hogy ezt a kisszínest hogyan fogja értékelni.

Fotó: Kristóf Balázs/444

De erre túl sokan amúgy sem figyelnek olyan nagyon. Szinte mindenki a fedélzeten van, és lelkesen kérik az italokat. A szomszéd asztalnál tizennyolc év körüli belfasti srácok, egyikük fél évre jött Budapestre bulizni és csajozni, a többiek csak pár napra vannak itt. Mellettük hosszú hétvégére érkezett angol lányok, három ital után végre megindul az asztalok közötti ismerkedés.

„A Proseccohajó egyedülálló találmány, én legalábbis Európa más pontjain nem találkoztam hasonlóval. A TikTokon azt látom, hogy a Parlament után a Prosecco-túra a legnépszerűbb budapesti program. Lett egy világhírű népszerűsége, és ezek a vendégek nem feltétlenül mennének el egy drága vacsorás hajóval. Ez egy új szegmens a budapesti idegenforgalomban”

– mondja Cseh Gábor, a három proseccohajót üzemeltető Duna-Weser Kft. vezetője. Azt mondja, ők találták ki az egész műfajt, de mostanra már hat-hét másik cég is lemásolta őket. A korlátlan italfogyasztást a Covid miatt előtérbe kerülő egyéni hajós turisták megszólítására találták ki, mert a korábbi csoportos szervezésnél maradva jó eséllyel becsődöltek volna. A prosecco elnevezést egyszerűen azért választották, mert az minden nyelven érthető.

„Bár ezzel is támadnak minket, ez nem bulihajó! Nincs DJ, nincs tánctér, a zenét rendszeresen megszakítja az audioguide, és a hajóút csupán 70 percig tart. Nyilván mi is tudjuk, hogy vannak néhányan, akik italosabbak, de a becsléseink szerint az utasok kevesebb mint fél százaléka száll le illuminált állapotban a hajóról. Ez arányaiban nem túl jelentős probléma”

- mondja.

Cseh Gábor Fotó: Kristóf Balázs/444

Ezt nem mindenki látja így. Főleg Újlipótvárosban rendszeres téma a proseccohajó-probléma, és a XIII. kerületi önkormányzat már többször megpróbálta kipaterolni a szolgáltatókat a Szent István park környékéről. A helyi Facebook-csoportokban évek óta jelennek meg fotók szemetelő, hangoskodó, bokrokban és házfalakra pisáló turistákról, szabálytalanul parkoló buszokról és az utasokra vadászó taxishiénákról.

„Budapest tényleg erre az alacsony minőségű, fapados járatokkal megtöltött, egy-két napos ereszd el a hajam szolgáltatásra nyitott, vagy szeretne valami mást is?”

– kérdezi Keszthelyi Dorottya DK-s fővárosi és kerületi képviselő, amikor egy közeli kávézóban ülünk le beszélgetni.