Hegedűs Zsolt indulatos parlamenti beszédet felállva, vastapssal zárta le a Tisza-frakció

POLITIKA

A magyar egészségügy helyzetéről szóló miniszteri felszólalással kezdte a munkát az Országgyűlés kedden. Összefoglalva: Hegedűs Zsolt szerint a magyar egészségügy nagyon beteg.

A hangulat akkor fokozódott, amikor Takács Péter volt egészségügyi államtitkár reagált Hegedűs szavaira. A Fidesz volt egészségügyi államtitkára még el sem kezdte a felszólalását, máris abbahagyta. „Miért hagyja, hogy a Tisza frakció folyamatosan verbálisan bántalmazzon? – tette fel a kérdést az ülést vezető Hallerné Nagy Anikónak. A képviselő szerint lopással vádolták, korábban a testalkatára tettek megjegyzést. „Tegnap a miniszterelnök úr tett dehonesztáló megjegyezést a testalkatomra, most pedig rögtön lopással vádolnak a hátsó sorokból" - panaszkodott Takács, aki viccesen S-es pólót adott Magyarnak, és lopással vádolta őt hétfőn.

Az első, nevetéssel kísért vastaps akkor hangzott fel a tiszás kétharmadtól, amikor Takács arról beszélt, hogy „az emberek nem szeretik, ha hülyének nézik őket”, amikor alábbhagyott a taps, Takács bedobta azt is, „az emberek a realitások talaján hozzák majd meg a döntéseiket”, ezt megint gúnyos taps fogadta.

Aztán jött a parlamenti filmszínház standing ovationje, amikor Takácsra Hegedűs Zsolt reagált, igen indulatosan. Ebben arról beszélt, hogy nem tudja, Takács melyik kórházban kapja a VIP-ellátást, vagy milyen egészségügyi statisztikákat olvas, de azoknak köze sincs a valóságnak. „Az utolsó utáni pillanatban kaptuk meg az egészségügyet, hogy valahogy rendbe tegyük.”

Forrás
POLITIKA Hegedűs Zsolt Takács Péter magyar egészségügy Hallerné Nagy Anikó országgyűlés
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