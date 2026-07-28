Takács Péter még meg sem kezdte a felszólalását, és máris abbahagyta

A parlament keddi ülésnapja Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felszólalásával kezdődött, aki összefoglalta az eddigi kormányzati intézkedéseket.

A hangulat akkor forrósodott fel, amikor a viszonválaszoknál Takács Péterre került sor. (Na jó, már a KDNP-s Rétvári Bence szavai is általános derültséget keltettek, amikor arról beszélt, hogy a Fidesz kormányzása alatt olyan országokat előztünk meg az egészségben eltöltött évek sorában, mint Dánia.) A Fidesz volt egészségügyi államtitkára még el sem kezdte a felszólalását, máris abbahagyta. „Miért hagyja, hogy a Tisza frakció folyamatosan verbálisan bántalmazzon? – tette fel a kérdést az ülést vezető Hallerné Nagy Anikónak. A képviselő szerint lopással vádolták, korábban a testalkatára tettek megjegyzést.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Takács a házelnököt a felszólalásának egy másik pontján is megszólította. A tiszások körében ugyanis általános derültséget keltett és vastapsot váltott ki belőlük az ellenzéki képviselőnek ez a mondata: „Az emberek nem szeretik, ha hülyének nézik őket.” Majd rögtön a következő is: „Az emberek a realitások talaján hozzák majd meg a döntéseiket.”

A fideszes képviselő azt követelte a házelnöktől, hogy a tapsok idejét adják hozzá a felszólalásához. Hallerné Nagy Anikótól végül 11 másodperc pluszt kapott, Takács kevesellte.

Takács különben leginkább azt kifogásolta, hogy a kampányban a Tisza azt ígérte, hogy nemcsak a vényköteles, hanem az összes gyógyszer áfáját eltörlik.

Hegedűs a válaszában elmondta: a költségvetésnek ez az intézkedés 7 milliárd forintjába került, ő nem tudja, hogy ez mennyi pénz, Takács viszont megkérdezhetné a sógorát, akinek pontosan tudnia kell, hogy mennyi pénz 8 milliárd forint. A Válasz Online tavaly derítette ki , mi köze van Takács sógorának a 2020-as nagy lélegeztető-bizniszhez.

Az egészségügyi miniszter indulatos felszólalásában megkérdezte, kért-e bocsánatot bárki az aljas propaganda, a Tisza-adós hazugság miatt. „Mi csapatot építünk, meg fogják látni , hogy sikeres lesz az egészségügy” – mondta. Felszólalását felállva tapsolta meg a Tisza-frakció.

A napirend előtti felszólalások után Takács Péter személyes érintettség miatt kért szót, és kifogásolta, hogy az ország nagy nyilvánossága előtt nagy értekű lopással vádolták meg. „A jogi következményeket megvizsgáljuk” – mondta.

A Hegedűs–Takács-csörtét itt lehet megtekinteni: