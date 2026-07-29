A kormány szerint a teljes paksi kiesés sem veszélyeztetné a lakosság áramellátását

A Duna alacsony vízállása miatt szerdán leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közleménye szerint a leállítás nem egy váratlan esemény, hanem a gondosan előkészített szakmai terv része. A kieső mennyiséget pedig a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják.

A Duna alacsony vízállása miatt veszteglő uszályok Komáromnál 2026. július 29-én Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

A bejelentés után Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt a videóüzenetében, hogy éjféltől Magyarország teljes területén harmadfokú hőségriasztás lép életbe az újabb hőkupola miatt. A paksi blokk leállításáról azt mondta, hogy ez a 2000 megawattos teljesítményből 750 megawattnyi kiesést jelent. Hozzátette, hogy ennek ellenére az ország villamosenergia-ellátása biztonságban van:

„Az ország 3600–3800 megawattnyi importkapacitással rendelkezik, ezért egy esetleges teljes paksi kiesés sem veszélyezteti a lakosság ellátását.”

Bejelentette, hogy a szerdán felállított Energiaellátási Műveleti Egység rotációs krízistervet készít, ami azt jelenti, hogy kijelölik, melyik közületi és ipari fogyasztóknak kell szükség esetén átszervezni vagy csökkenteni a fogyasztásukat. Magyar Péter hozzátette, hogy kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások nem szerepelhetnek a korlátozott fogyasztók között. „A szabály egyértelmű: csak a nagyfogyasztók, ipari cégek azok, amelyek fogyasztása szükség esetén és ideiglenesen korlátozható.” Ugyanakkor takarékos energiafogyasztásra kérte a lakosságot, hogy lehetőség szerint napközben fogyasszanak többet, amikor a naperőművek teljes kapacitással működnek. A kora esti órákban pedig lehetőség szerint fogyasszanak kevesebbet.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön egyeztet a 10 víziközmű-szolgáltatóval. Ekkor véglegesítik azoknak a nagyipari fogyasztóknak a listáját, aminek a fogyasztása súlyosabb helyzetben korlátozható.