Állítólag Steve Witkoff és Trump veje beleegyeztek abba, hogy Ukrajnába menjenek tárgyalni

Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Donald Trump veje, Jared Kushner a hírek szerint beleegyezett abba, hogy a háború lezárását célzó erőfeszítések részeként első alkalommal Kijevbe látogassanak. A Financial Times értesülése szerint erről Trump és Volodimir Zelenszkij legutóbbi washingtoni találkozója után született megállapodás, írja a Pravda.

A jelenlegi egyeztetések jelentős változást jeleznek a két ország kapcsolatát korábban jellemző feszültségekhez képest. Zelenszkij zárt körű beszélgetésekben annak tulajdonította Trump háborúról és Ukrajna kilátásairól alkotott véleményének megváltozását, hogy tanácsadóik hónapokon át közvetlenül tárgyaltak egymással.

Witkoff, Rubio és Kushner fogadják az ukrán delegációt november 30-án Floridában Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

A két elnökhöz közel álló személyek szerint Zelenszkij célja az volt, hogy meggyőzze Trumpot: Ukrajna támogatása az Egyesült Államok érdeke, és egyben hasson az amerikai elnök arra irányuló törekvésére, hogy sikerekkel azonosítsák. Ez az érvelés az elmúlt hónapokban egyre inkább célba talált.

Zelenszkij eközben azt mondta, hogy az orosz megszállás alatt álló Krím felszabadítása jelenleg nincs napirenden a tárgyalásokon, noha a félsziget továbbra is Ukrajna elidegeníthetetlen része.

A Fox Newsnak adott interjújában a műsorvezető azt kérdezte tőle, hogy a Krím kérdése ismét napirendre került-e. Zelenszkij úgy válaszolt: „Sajnálatos módon nem. Vagy még nem. Majd meglátjuk, nem tudom. A föld nagyon fontos, ez a mi területünk, a mi történelmünk, az otthonainkról van szó. De a legfontosabb, hogy ne veszítsünk embereket.”