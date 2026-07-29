Annyira alacsony a Duna vízszintje, hogy leállítják a paksi atomerőmű 3. blokkját

Megkezdik a paksi atomerőmű 3. blokkjának leállítását szerda 15 órakor a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt - közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a honlapján. Nem sokkal korábban Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a súlyos vízhiány miatt a legmagasabb fokozatú riadókészültséget rendelte el. A Duna paksi szakaszán már készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut, erről egy későbbi posztjában számolt be a miniszter. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 centiméter.

A Paksi Atomerőmű munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a vízhőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében, azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. (MTI)