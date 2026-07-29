Betiltja az Egyesült Államok a kínai humanoid robotok importját

A Trump-adminisztráció úgy döntött, betiltja az új, külföldön gyártott humanoid robotok amerikai importját az „elfogadhatatlan kockázatok” miatt - írja a BBC.

Ez elsősorban Kínát érintheti érzékenyen, mivel ők állnak a legnagyobb versenyben az USA-val a robotika és a mesterséges intelligencia fejlesztésének területén.

Kínai roborendőr. Fotó: STRINGER/Imaginechina via AFP

A Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) kedd délután jelentette be azokat az intézkedéseket, amelyek megtiltják az új humanoid és négylábú robotok, valamint a hálózati csatlakozást biztosító inverterek kínai importját. A hivatalos kommunikáció szerint a korlátozások elsődleges célja, hogy megóvják az amerikai MI-ellátási láncot az esetleges zavaroktól, adatlopástól és kibertámadásoktól. A tilalom kifejezetten az új, külföldön gyártott, fejlett robotikai eszközökre és inverterekre vonatkozik, de nem tiltja a korábban az FCC által már engedélyezett modellek értékesítését vagy importját.

A washingtoni kínai nagykövetség erre válaszul közölte, hogy Peking régóta ellenzi, hogy az Egyesült Államok „politizálja” a kereskedelmi kérdéseket és a szankciókat „alaptalan ürügyekre” hivatkozva. Hozzátették, hogy „minden szükséges intézkedést megtesznek”, hogy válaszoljanak az amerikai importtilalomra, ami sérti Kína érdekeit, és sürgették az összes országot, hogy működjenek együtt a mesterséges intelligencia „pozitív és jó” irányú fejlesztésében.

Fontos adalék az USA és Kína közti szembenállás árnyalására, hogy a Tesla nemrég arról számolt be, hogy bár az árbevételei nőttek, a nyeresége viszont alacsonyabb volt az idei második negyedévben. Elon Musk vállalata jelentősen növelte beruházásait a humanoid robotok, a robotaxi-rendszer és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztések területén, ám a társaság kiigazított részvényenkénti eredménye jelentősen elmaradt az elemzői várakozásoktól, részvénye pedig a tőzsdezárás utáni kereskedésben esett.

A Tesla nagy várakozásokkal övezett humanoid robotjáról, az Optimusról pedig Elon Musk közölte, hogy fejlesztése összetettebb a korábban vártnál, ezért már nem is ígérik, hogy még az idén sorozatgyártásba kerül.