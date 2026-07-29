Drágul a taxizás szombattól Budapesten

Szombaton lépnek hatályba az új, megemelt taxitarifák. Az alapdíj 1100-ről 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő.

Külön tarifája lesz a reptéri utaknak. Bevezetik a 800 forintos pótdíjat, vagyis ha a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint.

A taxisokat is érinti a változás a reptéren: augusztus 3-án megkezdődik a díjfizetés az indulási oldalon és az érkezési oldal külső körívén egyaránt. A standard díj 800 forint lesz, az Országos Taxis Szövetség azonban a Budapest Airport Zrt.-vel folytatott tárgyalás után jelezte: a nem szerződött taxisoknak lehetőségük lesz arra, hogy egy távolabbi találkozási ponton vegyék fel az utasokat kedvezményesebb áron (600 forint), míg a City Break parkolóban az utasfelvétel díja 450 forint lesz.

A taxis tarifák emeléséről a nyári szünet előtti utolsó ülésén döntött a Fővárosi Közgyűlés, harmadik nekifutásra. Az bonyolította a helyzetet, hogy 2023 óta nem volt a szektorban áremelés, a taxisszervezetek azonban maguk sem voltak egységesek jó ideig a tekintetben, hogy pontosan mennyivel is kéne emelni az árakat.