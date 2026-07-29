Határérték feletti mangánkoncentrációt mértek Debrecen környéki kutakban

Az ivóvízre megállapított határértéket többszörösen meghaladó mangánkoncentrációt mutattak ki a debreceni Semcorp gyár környezetében található három kút vizében, közölte a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület és a Greenpeace Magyarország.

A februári, ipari szennyezéssel járó Semcorp üzemi balesetet követően jelentős lakossági aggodalom merült fel amiatt, hogy a szennyezés elérhette-e a környék felszín alatti vizeit. Ezért a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület a Greenpeace Magyarországgal együttműködve három lakossági használatban lévő magánkút vizét vizsgáltatta meg. A vizsgálat során a korábban a baleset miatt környezetbe jutó anyagokat nem találtak, azonban a határértéket többszörösen meghaladó mangánkoncentrációt mértek azokban a kutakban, amelyekből a tulajdonosok a mindennapokban isznak, főznek, állataikat itatják, valamint kertjeiket is ezek vizével öntözik.

Illusztráció. Fotó: WOLFRAM STEINBERG/dpa Picture-Alliance via AFP

A mintákat Gugyoriban, a Szemán-tanyán és Szepesen vették. A laboratórium literenként 790, 520, illetve 240 mikrogramm mangánt mért, miközben az ivóvízre meghatározott paraméteres érték 50 mikrogramm literenként.

A most megvizsgált kutakban nem mutatták ki azokat az anyagokat, amelyeket a Semcorp február 18-i üzemi balesete után vett csatornamintákban korábban megtaláltak. Az akkori vizsgálatok acetont, klórozott oldószereket, szénhidrogéneket és alumíniumot mutattak ki. Az aceton és az alumínium koncentrációjának egy hét alatti jelentős csökkenése a szakemberek szerint egy egyszeri szennyezési hullámra utalhatott.

A mostani magas mangánértékek okát a vizsgálatok alapján egyelőre nem lehet egyértelműen megállapítani. A szervezetek szerint a térség földtani adottságai miatt a természetes eredet sem zárható ki, a koncentrációk ugyanakkor indokolttá teszik további hidrogeológiai és környezetvédelmi vizsgálatok elvégzését.

A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület és a Greenpeace az eredményeket megküldi az illetékes hatóságoknak, és kezdeményezi az ügy kivizsgálását. Azt is kérik, hogy a vizsgálatokat terjesszék ki további, az akkumulátoripari technológiák szempontjából releváns anyagokra.