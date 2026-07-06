Nyomozás indult a debreceni Semcorp környezetkárosítási ügyében

A debreceni Semcorp szeparátor-fóliagyár tevékenységével kapcsolatos eljárás a bűnügyi igazgatóságon folyik – közölte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság a 24.hu-val. Azt viszont nem árulták el, hogy eddigi milyen nyomozati cselekmény történt a kínai akkumulátoripari cég ügyében, mely környezetkárosítás gyanújával indult.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, James Heng-Kuang Si, a SEMCORP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Pósán László fideszes országgyűlési képviselő és Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester a kínai SEMCORP vállalat lítium-ion akkumulátorokhoz kapcsolódó debreceni szeparátorfólia-gyártóüzemének alapkőletételén 2021-ben. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Papp László, Debrecen polgármestere június 24-én jelentette be, hogy vizsgálatot kér, akár be is záratná a Semcor gyárat, és büntető feljelentést tesz, miután a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyező anyagokat mutattak ki a Semcorp melletti vízfolyásban.

A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal ugyanazon a napon azonnali hatállyal felfüggesztette az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfólia gyártását a Semcorp üzemében. A határozatból kiderült, hogy a kínai gyár az egységes környezethasználati engedélytől eltérően folytatott tevékenységével környezetveszélyeztetést és szennyezést okozott, és a vizsgálat kimutatta, tizenháromezerszeresen haladta meg a határértéket a gyárnál az alumínium a talajvízben.

Július 3-án pedig a kormányhivatal minden tevékenységet megtiltott a Semcorp üzemében, miután a helyszíni szemlén olyan szabálytalanságokat találtak, amik miatt nem lehet garantálni a személy- és vagyonbiztonságot.

A fideszes polgármester előzőleg már felszólította a Semcorpot, hogy hagyja el a várost, mire a Tisza egyéni országgyűlési képviselője, Tárkányi Zsolt lemondásra szólította fel a gyárat korábban támogató. polgármestert. Papp László visszautasította Tárkányi felszólítását, és azt mondta, farizeus magatartás az önkormányzatra mutogatni az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban. (via 24.hu)