Felfüggesztik a Semcorp debreceni gyárának működését a határérték feletti szennyezés miatt

A környezetvédelmi hatóság felfüggeszti a debreceni Semcorp Hungary Kft. tevékenységét, miután a gyár környezetében vett vízminták több fém és félfém esetében is határérték feletti szennyezettséget mutattak ki – közölte szerda délután a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal.

Fotó: Kristóf Balázs / 444

A hatóság szerint a vállalat által üzemeltetett monitoring kutakból, a csapadékvíz-elvezető rendszerből és a csapadékvíz-tározóból vett mintákban többek között alumíniumot, báriumot, cinket, kadmiumot, kobaltot, krómot, lítiumot, mangánt, nikkelt, ólmot, rezet, vasat és arzént is a határértéknél magasabb koncentrációban mutattak ki. A mért értékek nemcsak a jogszabályban rögzített határértékeket haladták meg, hanem az üzem indulása előtt készült alapállapot-felmérés eredményeit is.

A kormányhivatal közlése szerint a környezetvédelmi hatóság ezért a gyár működésének felfüggesztéséről döntött. A hatóság emellett kármentesítési eljárást indított, tényfeltárásra kötelezte a céget, és külön vizsgálja azt is, hogy a vállalat az engedélyétől eltérően működött-e.

Az ügy előzménye, hogy a hatóság korábban vízminták vételére kötelezte a Semcorpot a gyár környezetében működő monitoring kutakból, valamint a csapadékvíz-elvezető rendszerből és a tározóból. A méréseket a cég elvégeztette, az eredményeket azonban csak a határidő lejárta után küldte el a hatóságnak, amiért egymillió forintos bírságot kapott. Ezt a vállalat bíróságon támadta meg.

Papp László, Debrecen fideszes polgármestere szerda reggeli közleményében elébement a hatósági döntésnek: Betelt a pohár! címmel posztolt rövid videót a Facebookra, amiben kijelentette, akár be is záratná a gyárat, amivel szemben büntetőfeljelentést tesz.

A helyi fideszes politikusok nem mindig viszonyultak ilyen kritikusan a kínai akkumulátoripari beruházásokhoz. A debreceni akkumulátoros beruházások egyik legaktívabb támogatója Barcsa Lajos gazdálkodásért felelős alpolgármester volt, akit helyben csak „Akkumanként” emlegetnek. Ezt a kampányban már igyekeztek kevésbé hangsúlyozni, miután két hónappal a választás előtt kiderült: a kormány évek óta tudott arról, hogy a gödi Samsung-gyár környezetében egyes mérgező anyagok koncentrációja jóval meghaladta a megengedett határértéket. (Helyszíni tudósításunk a „nyolc Göd" városáról itt olvasható).

Eddig legalább hat esetben szóltak országos hírek az akkumulátorokban használt szeparátorfóliát gyártó üzemben történt balesetektől, gyanús esetekről és szennyezésekről. A Semcorpnak már a próbaüzemét is le kellett állítani azonnali hatállyal, annyira durva volt a szennykibocsátás.

Idén februárban tűzoltók vonultak ki a gyárhoz, ekkor a város fideszes vezetése még arról beszélt, hogy nem történt tűzeset, és kvázi rémhírterjesztéssel vádolták az eset miatt nyilvánosan aggódókat. A Greenpeace később kiderítette, hogy az esemény során súlyos szennyezés került a környező felszíni vizekbe.