A kormányhivatal minden tevékenységet megtiltott a debreceni Semcorpnál

környezetvédelem

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet az akkumulátor-iparban érdekelt Semcorp debreceni gyárában. Az ellenőrzések során ugyanis több olyan szabálytalanságot is találtak, amik a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztették.

A tűzvédelmi hatóság döntése addig marad érvényben, amíg a beépített habbal oltó tűzoltó berendezés folyamatos és üzemszerű működése nem lesz biztosított. A kormányhivatal 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott.

A tűzvédelmi hatóság június 27-én és július 2-án tartott helyszíni ellenőrzést a gyárban. A vizsgálatok során megállapították, hogy a beépített tűzoltó berendezés működését biztosító szivattyú üzemképtelen volt, egy-egy aceton, illetve oxigén koncentráció-érzékelő mellett szabálytalan térfogatszázalék-hígítás volt kialakítva, és a bevonatoló épület védelmét ellátó habbal oltó sprinkler berendezéshez szükséges vízbetáp ágvezeték folyamatos nyitott állapota sem volt biztosított.

Ezek olyan szabálytalanságok, amik miatt nem lehet garantálni a személy- és vagyonbiztonságot.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, James Heng-Kuang Si, a SEMCORP Hungary Kft. ügyvezetõ igazgatója, Pósán László fideszes országgyûlési képviselõ és Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester a kínai SEMCORP vállalat lítium-ion akkumulátorokhoz kapcsolódó debreceni szeparátorfólia-gyártóüzemének alapkõletételén 2021-ben.
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal június 29-én azonnali hatállyal felfüggesztette az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfólia gyártását a Semcorpnál. A gyár ugyanis alumíniummal, valamint más fémekkel és félfémekkel is határértéken felüli mértékben szennyezte a környezetét. A talajban mért alumínium például a határérték tizenháromezerszerese volt.

Nem sokkal a hatóság döntése után Papp László, Debrecen fideszes polgármestere felszólította a Semcorpot, hogy hagyja el a várost. Tárkányi Zsolt erre lemondásra szólította fel a polgármestert, aki szerinte megbukott. Papp László visszautasította Tárkányi felszólítását, és azt mondta, farizeus magatartás az önkormányzatra mutogatni az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban.

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