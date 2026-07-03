A kormányhivatal minden tevékenységet megtiltott a debreceni Semcorpnál

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet az akkumulátor-iparban érdekelt Semcorp debreceni gyárában. Az ellenőrzések során ugyanis több olyan szabálytalanságot is találtak, amik a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztették.
A tűzvédelmi hatóság döntése addig marad érvényben, amíg a beépített habbal oltó tűzoltó berendezés folyamatos és üzemszerű működése nem lesz biztosított. A kormányhivatal 3 millió forint tűzvédelmi bírságot is kiszabott.
A tűzvédelmi hatóság június 27-én és július 2-án tartott helyszíni ellenőrzést a gyárban. A vizsgálatok során megállapították, hogy a beépített tűzoltó berendezés működését biztosító szivattyú üzemképtelen volt, egy-egy aceton, illetve oxigén koncentráció-érzékelő mellett szabálytalan térfogatszázalék-hígítás volt kialakítva, és a bevonatoló épület védelmét ellátó habbal oltó sprinkler berendezéshez szükséges vízbetáp ágvezeték folyamatos nyitott állapota sem volt biztosított.
Ezek olyan szabálytalanságok, amik miatt nem lehet garantálni a személy- és vagyonbiztonságot.
A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal június 29-én azonnali hatállyal felfüggesztette az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfólia gyártását a Semcorpnál. A gyár ugyanis alumíniummal, valamint más fémekkel és félfémekkel is határértéken felüli mértékben szennyezte a környezetét. A talajban mért alumínium például a határérték tizenháromezerszerese volt.
Nem sokkal a hatóság döntése után Papp László, Debrecen fideszes polgármestere felszólította a Semcorpot, hogy hagyja el a várost. Tárkányi Zsolt erre lemondásra szólította fel a polgármestert, aki szerinte megbukott. Papp László visszautasította Tárkányi felszólítását, és azt mondta, farizeus magatartás az önkormányzatra mutogatni az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban.
A tiszás képviselő azután szólalt meg, hogy a polgármester felszólította a környezetszennyező kínai Semcorpot, hogy hagyja el a várost.
A tiszás Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő lemondásra szólította fel Papp Lászlót a környezetszennyező kínai Semcorp cég botránya miatt.
Előtte pedig végezze el a környezeti kármentesítést.
Ráadásul a hatóság már négy hónapja tudott a szennyezésről, mégis csak most léptek.