„Farizeus magatartás az önkormányzatra mutogatni” – visszaszólt a tiszásoknak Debrecen fideszes polgármestere

„Visszautasítom Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő lemondásra felszólító közleményének minden mondatát. A nyilatkozatuk nem más, mint annak előkészítése, hogy a Tisza-kormány által felügyelt kormányhivatalnak ne kelljen sem a konkrét, sem a jövőbeni ügyekben felelősséget vállalnia a debreceni üzemek biztonságos és a környezetvédelmi szabályoknak megfelelő működésének garantálásáért” – írja közleményében Papp László debreceni polgármester.

Ennek előzménye, hogy szerdán Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő, a város tiszás képviselői a lemondását követelték, miután a polgármester felszólította a környezetszennyező kínai Semcorpot, hogy hagyja el a várost. Tárkányi szerint Papp és a városvezetés megbukott. „Azzal, hogy élete fő művéről, az egyetlen dologról, amiről önre emlékezni fog az utókor, a debreceni akkumulátorgyárakról ma beismerte mindazt, amit mi és civilek már évek óta mondunk, ön ma megtagadta azt a torzszülöttet, amit önön és körein kívül egyetlen debreceni sem akart a városunkban látni” – írták többek között.

A debreceni polgármester semcorpos nyilatkozatának kontextusa a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal határozata volt, ami azonnali hatállyal felfüggesztette az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfólia gyártását a vállalat debreceni üzemében. A gyár alumíniummal, valamint más fémekkel és félfémekkel is határértéken felüli mértékben szennyezte a környezetét. A talajban mért alumínium a határérték tizenháromezerszerese volt.

Papp László Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Tárkányi és a szintén tiszás Tompa Enikő mellett Gajdos László illetékes miniszter is bírálta szerdán Pappot. Azt írta: „következetesen figyelmen kívül hagyta a debreceni polgárok és a civil szervezetek véleményét, akik újra és újra jelezték aggályaikat. Ennek a felelőtlen magatartásnak súlyos következményei lettek. Magyarország egyik legnagyobb és legélhetőbb városának jövőjét sodorta veszélybe.”

Papp minderre reagálva többek között arról írt: farizeus magatartás az önkormányzatra mutogatni, miközben a Tisza Párt kezében van a lehetőség a jogszabályok „tetszés” szerinti átalakítására. „De nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy valójában csak a hergelés a cél, és nem a valódi cselekvés!” – fogalmazott, hozzátéve: „Nem emlékszem arra, hogy akár Tárkányi Zsolt, akár Tompa Enikő iparbiztonság vagy környezetvédelem témában bármilyen javaslatot benyújtott volna a Parlament elé. A közösségi médiában megy a hergelés, de a cselekvésnek nincs nyoma a törvényhozásban.”