Megváltoztatták Mészáros Lőrinc magángépének lajstromjelét

Megváltoztatták a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó, eddig OE-LOT jelzésű Bombardier Global 6500-as magángép lajstromjelét, nyomozta ki az Átlátszó.

A lap szerint a repülőgép új lajstromjele OE-LAD, és az osztrák légügyi nyilvántartás szerint ugyanúgy az Avcon Jet GmbH üzemelteti, mint korábban.

Az Átlátszó azután kezdett el kutatni, miután kiderült, hogy az OE-LOT lajstromjelzésű gép már nem szerepel az osztrák nyilvántartásban. A LaasData.com repülős oldalon azonban nemcsak lajstromjelzés, hanem más paraméterek, például gyártási vagy sorozatszám alapján is kereshetők a repülőgépek. Ez alapján meg is találták a gépet.

Fotó: Németh Dániel/444

A Mészáros-féle jet sorozatszámát (60131) megadva a keresőben, ezúttal már az OE-LAD lajstromjelzés szerepel, vagyis ez az azonosító került felfestésre a repülőgépre. A megjelenő adatokból az is látható, hogy a jet korábban az OE-LOT, illetve a C-GXZV „rendszámot” viselte.

Ha pedig az osztrák nyilvántartásban erre a lajstromszámra szűrünk, ki is adja a Mészáros-féle repülőgép típusát és az üzembentartói adatokat.

De az adatbázison túl egy kép is bizonyítja a változást. Az AirHistory.net oldalán fotó is látható az új lajstromjelű privát jetről. Egy repülőgépfotós két alkalommal is megörökítette a magángépet a bécsi repülőtér aszfaltján, amint épp ott parkol.

A repülési adatokból az látszik, hogy Mészárosék privát jetje július 5-én jött haza Budapestre Münchenből az új lajstromjel alatt. Másnap Budapestről Nizzába, majd onnan Bordeaux-ba repült, ahonnan a bécsi bázisára tért vissza. A magángép június 13-án Bécsből egyenesen Nizzába repült, ahol vélhetően felvette a július 6-án letett utasait, és hazahozta őket Budapestre.