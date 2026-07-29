Megváltoztatták Mészáros Lőrinc magángépének lajstromjelét

Megváltoztatták a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó, eddig OE-LOT jelzésű Bombardier Global 6500-as magángép lajstromjelét, nyomozta ki az Átlátszó.
A lap szerint a repülőgép új lajstromjele OE-LAD, és az osztrák légügyi nyilvántartás szerint ugyanúgy az Avcon Jet GmbH üzemelteti, mint korábban.
Az Átlátszó azután kezdett el kutatni, miután kiderült, hogy az OE-LOT lajstromjelzésű gép már nem szerepel az osztrák nyilvántartásban. A LaasData.com repülős oldalon azonban nemcsak lajstromjelzés, hanem más paraméterek, például gyártási vagy sorozatszám alapján is kereshetők a repülőgépek. Ez alapján meg is találták a gépet.
A Mészáros-féle jet sorozatszámát (60131) megadva a keresőben, ezúttal már az OE-LAD lajstromjelzés szerepel, vagyis ez az azonosító került felfestésre a repülőgépre. A megjelenő adatokból az is látható, hogy a jet korábban az OE-LOT, illetve a C-GXZV „rendszámot” viselte.
Ha pedig az osztrák nyilvántartásban erre a lajstromszámra szűrünk, ki is adja a Mészáros-féle repülőgép típusát és az üzembentartói adatokat.
De az adatbázison túl egy kép is bizonyítja a változást. Az AirHistory.net oldalán fotó is látható az új lajstromjelű privát jetről. Egy repülőgépfotós két alkalommal is megörökítette a magángépet a bécsi repülőtér aszfaltján, amint épp ott parkol.
A repülési adatokból az látszik, hogy Mészárosék privát jetje július 5-én jött haza Budapestre Münchenből az új lajstromjel alatt. Másnap Budapestről Nizzába, majd onnan Bordeaux-ba repült, ahonnan a bécsi bázisára tért vissza. A magángép június 13-án Bécsből egyenesen Nizzába repült, ahol vélhetően felvette a július 6-án letett utasait, és hazahozta őket Budapestre.
A foci világbajnokság idején, július 17-én Budapestről New Yorkba repült, ahonnan másnap, július 18-án már vissza is tért Budapestre. A 2026-os futball-világbajnokság New York-i döntőjének másnapján, július 20-án a gép újra kirepült New Yorkba, majd pár nappal később, július 23-án kora reggel tért vissza Budapestre.