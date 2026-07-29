Súlyos hiányosságokat és visszaéléseket tárt fel az Állami Számvevőszék az Élelmiszermentőknél és egy váci futballegyesületnél

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Súlyos rendszerszintű hiányosságokat és visszaéléseket tárt fel az Állami Számvevőszék jelentése az állami tulajdonú Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. és a Vác Város Labdarúgó Sportegyesület gazdálkodásának ellenőrzése során.

Az ÁSZ jelentése rávilágít arra, hogy a szervezet alapítása óta nem látta el törvényben rögzített élelmiszermentési feladatait, miközben milliárdos összegeket költött el. Az ellenőrzés szerint a 2,8 milliárd forintból fejlesztett informatikai rendszer működését nem igazolták, sőt, a Társaság annak üzemeltetésére további 4,6 milliárd forintot fizetett ki anélkül, hogy a rendszerhez való hozzáférése biztosított lett volna.

Arról, hogy az Élelmiszermentő milliárdokat költ el, de rejtély, hogy mennyi élelmiszert ment meg a Telex is írt még 2025 februárban. Az állami cég akkor kezdte meg a negyedik működési évét, miután az állam 2021-ben döntött úgy, hogy beszáll az élelmiszermentésbe, ehhez pedig a parlament meg is szavazta az úgynevezett beszolgáltatási szabályt. Ennek értelmében az élelmiszerláncoknak fel kell ajánlaniuk a minőségmegőrzési lejárathoz közeli élelmiszereiket az államnak. Azt viszont nem árulták el a Telexnek, és a nyilvánosan elérhető információkból sem igazán látszott, hogy ebből a pénzből mennyi élelmiszert sikerült megmenteniük.

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Az ÁSZ mostani jelentésének megállapításai között szerepel a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás hiánya, a belső kontrollok hiánya, nem igazolt feladatellátásra történt kifizetések, emellett az ellenőrzés számviteli szabálytalanságokat is feltárt. Az ÁSZ a bűncselekmények gyanúja miatt az illetékes hatóságokhoz és a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult.

De nem csak az élelmiszermentés akadt fenn az ÁSZ ellenőrzésén, a Vác Város Labdarúgó Sportegyesület gazdálkodásában is súlyos visszaéléseket tártak fel.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a szervezet a sportfejlesztési támogatásokat valószínűleg nem a kijelölt célokra fordította, ráadásul a pénzeszközök meglétét feltehetően meghamisított banki dokumentumokkal igazolta a hatóságok felé.

A jelentés szerint a 2022-es és 2023-as pénzügyi beszámolók nem tükrözték a valóságot, és jelentős mértékű, összesen több mint 270 millió forintot érintő költségvetési csalás gyanúja merült fel. Az ellenőrző szerv a bűncselekmények gyanúja miatt megtette a szükséges lépéseket az illetékes hatóságoknál.

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