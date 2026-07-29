Trump Irán szétverését ígéri

„Kurvára szét fogjuk verni őket” - mondta Donald Trump amerikai elnök, miután az amerikai hadsereg közel-keleti műveleteit irányító Középső Parancsnokság közölte, hogy az Iráni Forradalmi Gárda ballisztikus rakétákat indított a térségben lévő amerikai katonai létesítmények ellen.

A rakétákat végül elfogták, ennek ellenére Trump a Fox Newsnak adott interjúban kemény szavakat használt:

„Nagyon keményen vissza fogunk ütni. Alapos verést kapnak.”

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Az elnök ugyanakkor azt mondta, hogy Washington és Teherán között folytatódnak a tárgyalások.

„Hagyjuk, hogy tovább tárgyaljanak” – fogalmazott.

Trump kijelentései után meredeken emelkedett az olaj ára. A Brent típusú nyersolaj jegyzése aznap csaknem 7 százalékkal nőtt, és hordónként kevéssel 90 dollár alatt járt. (Financial Times)