A magyarok csaknem negyven százaléka nem tud elmenni egy egyhetes nyaralásra

Magyarországon a lakosság 39,1 százalékának egyszerűen nincs elég pénze ahhoz, hogy el tudjon menni egy egyhetes nyaralásra – ez derül ki az Eurostat adataiból. A miénknél rosszabb adat az EU-ban csak Bulgáriában, Görögországban és Romániában van. Romániában egészen kimagasló az arány, ott a lakosság 61,4 százaléka nem tud elmenni nyaralni.

A legjobb helyzetben a norvégok (9,1 százalék) vannak, a teljes EU lakosságának pedig összesen 27,5 százaléka van abban a helyzetben, hogy nem engedheti meg magának a kikapcsolódást. (via HVG)



