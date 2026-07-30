A NATO aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyelországi légtérsértés után

A NATO és Lengyelország aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyel légtér korábbi megsértését követően – közölte csütörtökön a NATO Szövetséges Erők Európai Főparancsnoksága (SHAPE).

Ahogy arról már beszámoltunk, csütörtökön hajnalban azonosítatlan objektumot észleltek a lengyel légtérben, majd később a becsapódási helyszínt a Lublini vajdaságban fekvő Tarnawa-Kolonia falu közelében találták meg. Ezzel egy időben Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajnát, beleértve annak a nyugati, lengyel határhoz közeli területeit is.

Fotó: MEHMET FUTSI/Anadolu via AFP

A roncsokat a rendőrség találta meg: „A rendőrök egy krátert és egy azonosítatlan tárgyból származó, szétszóródott roncsokat fedeztek fel egy mezőn, amely a legközelebbi épületektől mintegy 2 kilométerre található, a falvak között" - közölte a rendőrség az X-en. A helyi média szerint Lublinban néhány percig szirénák szólaltak meg, hogy figyelmeztessenek az esetleges orosz támadásokra.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a helyszínre utazott, és bejelentette, hogy létrehozott egy speciális koordinációs csoportot, a katonai ügyészség pedig nyomozást indított a lövedék eredetének és jellegének megállapítására. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter úgy vélekedett, hogy „egy orosz Kh-101-es manőverőző robotrepülőgépről” van szó, amelynek lengyel területre való behatolása a NATO légterének megsértését jelenti.

Lengyelország emiatt riadót fújt: vadászgépeket indítottak, légvédelmi és radar-rendszereket aktiváltak a határ közelében. Most pedig a NATO is hivatalosan megerősítette, hogy Lengyelországgal együtt légi és szárazföldi védelmi rendszereket aktiváltak az incidensre reagálva. A SHAPE szóvivője szerint Alexus G. Grynkewich, a katonai szervezet főparancsnoka telefonon egyeztetett Wieslaw Kukula lengyel vezérkari főnökkel az incidens után szükséges intézkedésekről.

Az eset miatt több európai vezető is megszólalt, így Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is, aki elfogadhatatlannak nevezte, hogy Oroszország ismételten megsértette az uniós légteret. (via MTI)

FRISSÍTÉS:

Nagy valószínűséggel egy orosz H-101 rakéta sértette meg csütörtökön a lengyel légteret, és csapódott be az ország keleti területén – közölte Donald Tusk kormányfő az incidens vizsgálatának első eredményeit ismertetve Lublinban, a kormány koordinációs csapatának sürgősséggel összehívott ülését követően.

„Készen álltunk arra, hogy lelőjük a rakétát, ha az tovább repült volna” – mondta Tusk, kiemelve, hogy az incidens nem jelentett közvetlen veszélyt, mert a rakéta lakatlan területen csapódott be.