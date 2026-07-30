Felére csökkentették a Paksi Atomerőmű 2. blokkjának teljesítményét a Duna alacsony vízállása miatt

Csütörtök reggel hét órától felére csökkentették a Paksi Atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt, jelentette be az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Azt is írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál mínusz 121 centiméter.

Az atomerőmű a Duna vizét használja hűtővíznek, amely most a hőség és a sekélység miatt melegebb a szokásosnál, miközben a Dunába visszabocsátott víz hőmérsékletét környezetvédelmi előírások szabályozzák.

Hangsúlyozták, hogy a céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása.

Az erőmű honlapján az elmúlt napok hírei mind arról szóltak, hogy hogyan csökkentik a teljesítményt.

Július 28-án mi is megírtuk, hogy az 1. blokk teljesítményét visszaveszik, majd másnap, hogy leállítják a 3. blokkot.