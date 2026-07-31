Csak a brüsszeli doyen maradt a ringben – egymás után tűnnek el a jól ismert fideszes arcok a sportszövetségek éléről

Úgy eltűntek a fideszes vezetők a sportszövetségek éléről, „mint a taopénz egy jól sikerült pénzügyi elszámolás után” – írja összefoglaló cikkében a Népszava. A lap megfogalmazása szerint „csak az egyszavas kommunikáció királya, a brüsszeli doyen, Deutsch Tamás maradt a ringben a Sportegyesületek Országos Szövetsége élén”. (Deutsch 2009 óta fideszes európai parlamenti képviselő.)

A kormányváltás után nemcsak a politikai erőviszonyok változtak meg, hanem a sportfinanszírozás logikája is. Az új kabinet felülvizsgálja az előző ciklusban vállalt beruházásokat, támogatási szerződéseket, sportfejlesztési programokat, közben a korábban automatikusan járó állami források jelentős része elapadt vagy átmenetileg befagyott, összegez a Népszava.

Történik ez azok után, hogy tizenhat éven át magától értetődőnek tűnt, hogy a sportban a politikai kapcsolatok pénzt fialnak. Kormányközeli politikusok kerültek a sportszövetségek élére, ők jelentették a garanciát arra, hogy egy-egy fejlesztéshez vagy rendezvényhez megérkezik az állami támogatás.

A Népszava a nagynevű távozók között sorolja fel Lázár Jánost (tenisz), Kósa Lajost (korcsolya), Németh Szilárdot (birkózás), Schneller Domokost (kerékpár), megjegyezve, hogy a horgász Szűcs Lajos vagy a vadász Semjén Zsolt is „lelépett a félig-meddig sporthoz köthető szervezet élről”.

Utolsó mohikánként Deutsch Tamás maradt – olvasható a cikkben –, „nyilván ő csukja majd be boltot, lezárva a magyar sport egyik dicstelen, a hetvenes évek gyakorlatát idéző, kézivezérléssel működtetett sportágvezetői korszakát”. Deutsch a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke, őt legutóbb – 2024 tavaszán – egyhangú szavazással választották meg.

A Népszava kitér arra is, hogy a klubok egy részének élén még fideszes káderek állnak, köztük az MTK-s brüsszeli doyen mellett a képviselőségéről a minap lemondó Szíjjártó Pétert (Honvéd) és a pártigazgató Kubatov Gábort (Ferencváros) említik.