Kötelezővé tenné a holttérfigyelőt Karácsony a halálos körűti kerékpáros-gázolás után a teherautóknak

Soron kívüli tájékoztatást kért a BKK a rendőrségtől arról a szerdai balesetről, melyben egy, a Király utcánál kanyarodó teherautó halálra gázolt egy szabályosan, a körúti bringasávban haladó kerékpárost. A 23 éves nő a helyszínen meghalt.
Erről Karácsony Gergely főpolgármester egyeztetett a BKK és a Budapest Közút vezetőivel, és azt ígéri, hogy a tragédia körülményeinek feltárása után megteszi a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésére.
Konkrétan:
„A holttérfigyelő eszközök utólag is viszonylag kis költséggel felszerelhetők”
- írja az erről szóló posztjában Karácsony.