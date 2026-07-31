Kötelezővé tenné a holttérfigyelőt Karácsony a halálos körűti kerékpáros-gázolás után a teherautóknak

Soron kívüli tájékoztatást kért a BKK a rendőrségtől arról a szerdai balesetről, melyben egy, a Király utcánál kanyarodó teherautó halálra gázolt egy szabályosan, a körúti bringasávban haladó kerékpárost. A 23 éves nő a helyszínen meghalt.

A Király utcai halálos baleset helyszíne. Fotó: Youtube / Ákos István Posta

Erről Karácsony Gergely főpolgármester egyeztetett a BKK és a Budapest Közút vezetőivel, és azt ígéri, hogy a tragédia körülményeinek feltárása után megteszi a szükséges lépéseket a hasonló esetek megelőzésére.

Konkrétan:

A BKK és a Budapest Közút felülvizsgálja a Nagykörút felújításának eddig elkészült terveit, és szükség esetén módosítja azokat. A terveket szakértő civil és szakmai szervezetekkel is egyeztetik.

Támogatja a KRESZ módosítását, hogy a buszok és teherautók kanyarodási sebességét 10 km/h-ban korlátozzák.

London példájához hasonlóan megvizsgálják, hogyan tehető kötelezővé, hogy a főváros kijelölt övezeteibe behajtó valamennyi nehézgépjármű rendelkezzen holttérfigyelő eszközzel vagy megfelelő közvetlen rálátással.

„A holttérfigyelő eszközök utólag is viszonylag kis költséggel felszerelhetők”

- írja az erről szóló posztjában Karácsony.