Már meg is nevezték a három országos közgyűjtemény új vezetőit, amelyek eddigi igazgatóit egyszerre rúgták ki múlt héten

POLITIKA

Új vezetőket neveztek ki három országos közgyűjtemény, a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum élére – közölte a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) pénteken az MTI-vel.

  • Gerencsér Judit az Országos Széchényi Könyvtár,
  • Jékely Zsombor az Iparművészeti Múzeum,
  • Babocsay Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója lett.

A közlemény szerint Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jóváhagyásával Zsigmond Gábor, az MNMKK elnöke nevezte ki munkáltatóként az új megbízott főigazgatókat.

Zsigmond Gábor, az MNMKK elnöke
Fotó: Németh Dániel/444

Az múlt pénteken derült ki, hogy a természettudományi és az iparművészeti Múzeum, valamint a Széchényi-könyvtár főigazgatóját is menesztették. Az illetékes minisztérium közleménye szerint a döntést a kulturális háttérintézményeknél elindított átfogó intézményi átvilágítás előzte meg.

Az átvilágítás eredményei alapján kezdeményezte Zsigmond Gábor

  • Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója,
  • Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója,
  • valamint Cselovszki Zoltán, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója

munkaviszonyának megszüntetését.

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A döntést a kulturális minisztérium szerint átfogó intézményi átvilágítás előzte meg.

Benics Márk
POLITIKA