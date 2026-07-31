Temus Casino Royale: letartóztattak egy brit-azeri taxisofőrt, mert a gyanú szerint Iránnak kémkedett Cipruson

A ciprusi hatóságok őrizetbe vettek egy brit–azerbajdzsáni állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy a ciprusi brit légibázisról gyűjtött információkat adott át az iráni Iszlám Forradalmi Gárdának. A 44 éves, észak-londoni Islingtonban élő Rashad Sultanovot július 17-én tartóztatták le a ciprusi hatóságok, jelenleg is őrizetben van, a kiadatása pedig folyamatban van.

A brit terrorellenes rendőrség azt vizsgálja, hogy mi történt a brit királyi légierő Akrotiri légibázisán 2025. május 11. és június 22. között. A gyanú szerint – az állítólag taxisofőrként dolgozó – Sultanov ellenséges célú megfigyelést végzett a bázis ellen, majd az így szerzett információkat továbbította az iráni Forradalmi Gárdának.

Július elején egyébként az iráni Iszlám Forradalmi Gárda azzal fenyegetőzött, hogy megtámad minden olyan brit katonai bázist, amelyet az amerikai hadsereg Irán elleni támadások indítására használ. Márciusban egy iráni típusú Sahíd (Shahed) drón kisebb károkat okozott az akrotiri bázis létesítményeiben. Nem sokkal később Nagy-Britannia közölte, hogy a bázis nem lesz része az Egyesült Államokkal kötött védelmi megállapodásnak a brit támaszpontok használatáról.

Az Akrotiri légibázis egyike annak a két szuverén brit katonai bázisnak, amelyet az Egyesült Királyság Ciprus 1960-as függetlenné válása után is megtartott. A támaszpontot az elmúlt években iraki, szíriai és jemeni katonai műveletek támogatására is használták. (Guardian)