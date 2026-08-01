A spanyol kormányfő szerint „előítéletek, álhírek, tudatlanság vagy politikai érdek vezérelte” támadás indult ellenük a ceutai eset nyomán

Spanyolország elítélte egyes EU-országok Madrid szerint „önző, megosztó és jogellenes” reakcióját a csütörtöki, a legfrisebb adatok szerint 67 halálos áldozatot követelő ceutai menekültrohamra. A Marokkóban lévő spanyol enklávénál 24 óra alatt 50-60 ezren jutottak be a tengeren és a kerítésen át az unió területére. (Szombatra a spanyol hatóságok szerint szinte mindenki visszatért Marokkóba.)

Az eset nyomán Olaszország ideiglenesen felfüggesztette az EU és Spanyolország közötti határmentes schengeni megállapodást, és Giorgia Meloni miniszterelnök „sokkolónak” nevezte a történteket. Finnország és Dánia támogatta Olaszország lépését, míg Andrej Babiš cseh miniszterelnök Spanyolország schengeni tagságának ideiglenes felfüggesztését sürgette. Huszonkét uniós állam- és kormányfő szombaton közös levelet is írt az unió soros elnökének, Írországnak, valamint az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökeinek, és megállapodtak abban is, hogy az EU belügyminiszterei kedden videokonferenciát tartanak a kérdésről.

Fotó: HICHAM RACHIDI/Anadolu via AFP

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök sürgős találkozót szorgalmazott annak érdekében, hogy „megerősítsék, hogy külső határaink biztonsága minden tagállam közös felelőssége”. Az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének írt levelében Pedro Sánchez úgy fogalmazott, hogy „komoly aggályai” vannak egyes európai kormánnyal kapcsolatban.

Szerinte a spanyol kormány kevesebb mint 48 óra alatt teljes mértékben visszaállította az ellenőrzést a határ felett, és megakadályozott minden „jogosulatlan továbbhaladást kontinentális Európa felé”. Sanchez szerint több európai kormány úgy döntött, hogy megtámadják Spanyolországot, a politikus „előítéletek, álhírek, tudatlanság vagy politikai érdek vezérelte” akcióról beszélt, és rámutatott, hogy Ceuta nem része a schengeni övezetnek. Szerinte „az Európai Unió nem engedheti meg magának ezt az önző, megosztó és jogellenes reakciót”.

Szintén szombaton Andy Burnham, az Egyesült Királyság miniszterelnöke azt mondta, hogy beszélt Sánchez-szel, és az Egyesült Királyság „megadja a tőlük telhető segítséget” Madridnak.