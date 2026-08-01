Az MLSZ energiamegtakarítás címszó alatt mégis módosítja a meccsek kezdési időpontjait

Bár tegnap még arról volt szó, hogy az MLSZ nem változtat az NB I-es menetrenden, vasárnap délután fél 4-kor, 40 fokban kell lejátszani az Újpest–Debrecen meccset, most az energiamegtakarítás érdekében mégis módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait. Igaz, nem túl sokkal, legkésőbb fél 6-kor (nagyjából ugyanúgy 40 fokban) kell a meccseket kezdeni.

Bese Barnabás, az Újpest és Adama Traoré, az FTC játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Újpest FC mérkőzésen. Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Az MLSZ a rendkívüli időjárási helyzetre, valamint az ennek következtében várható energiaellátási nehézségekre tekintettel azonnali hatállyal intézkedéseket vezet be az energiafelhasználás csökkentése érdekében. Az MLSZ döntése alapján 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra.

Ha a kezdési időpont nem módosítható úgy, hogy érdemben lehessen vele energiát spórolni, az érintett mérkőzést elhalasztják. Az intézkedés célja, hogy a találkozók befejezése a természetes fényviszonyok mellett történjen, így ne kelljen kivilágítani a stadionokat, és jelentősen csökkenjen a sportlétesítmények energiafelhasználása. (MTI, Nemzeti Sport)