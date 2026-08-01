Orbán Anita nyilvánosságra hozta a levelet, amiben uniós országok mentek neki a spanyoloknak a migrációs politika miatt

Az Európai Bizottság elnökének, az Európai Tanács elnökének és Írországnak, az EU soros elnökének címezte azt a közös levelet a 22 uniós tagország állam- és kormányfője, amiben komoly kritikát fogalmaztak meg a spanyol menekültpolitikával kapcsolatban az elmúlt napokban a Marokkó területébe ékelődött afrikai spanyol városnál, Ceutánál történt kaotikus és drámai események nyomán. Csütörtökön 24 óra alatt mintegy 50 ezren jutottak be a tengeren és a kerítésen át az unió területére, a rohamnak több mint ötven halálos áldozata volt. (Szombatra a spanyol hatóságok szerint szinte mindenki visszatért Marokkóba.)

A határ Ceutánál csütörtökön. Fotó: LUCIA DIAZ/AFP

Az uniós vezetők közös levelét – amit csak Franciaország, Luxemburg, Portugália, illetve az érintett spanyolok és az egyik címzett Írország nem írt alá – szombat délután tette közzé a magyar külügyminiszter a Facebookon.

A levél aláírói „komoly aggodalmukat” fejezik ki a történek miatt, amik Orbán Anita szerint „nyugtalanító emlékeket idéz fel 2015-ből, amikor Európa külső határait gyakorlatilag áttörték”.

Az uniós vezetők szerint kötelességük, hogy „hatékonyan elrettentsük és következetesen visszaszorítsuk az illegális migrációt azáltal, hogy összehangoljuk fellépésünket, megerősítsük külső határainkat, valamint kezeljük mindazokat a szakpolitikai intézkedéseket, amelyek vonzó tényezőként hathatnak, így például a nagyszámú irreguláris migráns jogállásának rendezését”. A politikusok szerint „nem engedhetjük meg az ellenőrizetlen tömeges határátlépéseket, a migráció eszközként való felhasználását vagy más hibrid fenyegetéseket, amelyek azt a benyomást kelthetik, hogy lehetséges az illegális belépés az Európai Unió területére”.

Azt írták: „tisztában vagyunk azzal, hogy a spanyol Legfelsőbb Bíróság közelmúltbeli ítéletét felhasználták ennek a támadásnak a kiváltására, valamint migrációs és menekültügyi rendszerünk kijátszására”.

Üdvözölték, hogy Spanyolország és Marokkó „szorosan együttműködik az illegálisan belépett migránsok gyors visszaküldése érdekében”, ugyanakkor a helyzetet olyan súlyosnak látják, hogy kérték a belügyminiszterek rendkívüli videókonferenciájának sürgősségi összehívását. „A találkozónak lehetőséget kell biztosítania a helyzet közös értékelésére és az összehangolt európai válaszról való megállapodásra, beleértve a rendelkezésre álló uniós eszközök gyors mozgósítását és a Spanyolországnak nyújtandó szükséges támogatást” – írták.

A levél végén az aláírók „ismételten jelzik”, hogy készek „minden szükséges intézkedést megtenni az uniós joggal és a Schengeni határellenőrzési kódexszel összhangban a közrend védelme, valamint a másodlagos mozgásokból eredő kockázatok kezelése érdekében, többek között az ideiglenes belső határellenőrzések megerősítésével vagy újbóli bevezetésével”.