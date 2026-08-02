Akár a bölcsik és az ovik is zárva tarthatnak a meleg miatt

„Kereki Judit koragyermekkori jóllétért felelős államtitkár a kritikus időjárásra való tekintettel valamennyi bölcsőde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a hőségriadó idejére rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonsága érdekében, mivel a legtöbb intézményben sajnos a hűtés nem megoldott.

Az intézményvezetőktől azt kérte az államtitkár asszony, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek az esetleges intézkedés kapcsán. A társadalom részéről példás összefogás tapasztalható, reméljük, a legtöbb munkáltató lehetővé teszi a kisgyermekes szülők számára az otthoni munkavégzést a következő kritikus napokban, de tudjuk, vannak olyan munkakörök, ahol ez sajnos nem lehetséges.”