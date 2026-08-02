Hatezer paksi marad melegvíz nélkül az atomerőmű leállásával

A paksi atomerőmű leállása drámaian érinti a városban azt a 2771 lakótelepi lakást és 181 közületi intézményt, ahol az atomerőmű segítségével működik a távhőszolgáltatás és a távhős melegvíz-szolgáltatás.

Hatezer ember marad melegvíz nélkül a tizenhétezres városban, ezért az önkormányzat a napok óta egyeztetéseket folytat, hogy a lehető legtöbb embernek tudjon segíteni - mondta Heringes Anita polgármester az MTI érdeklődésére.

A város önkormányzata zuhanyzókonténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt melegvíz nélkül maradó paksiakat.

Első körben két női és két férfi zuhanykonténert állítanak szolgálatba a lakótelepek mellett, ezek számát pedig igény esetén egy napon belül növelni tudják. Emellett villanybojlereket szereltek, illetve szerelnek fel hétfőn azokba a közintézményekbe – idősek otthonába, bölcsődébe, közétkeztetést kiszolgáló intézményekbe –, amelyeket alapesetben kizárólag távhős melegvízzel látnak el.

Megnyitják a paksiak előtt azokat a közintézményeket is, amelyek zuhanyzóval rendelkeznek, de nem az erőműtől kapják a meleg vizet.

A mozgásukban korlátozottakat a családsegítő szolgálat munkatársai szállítják az idősek otthonába szükség esetén.

A közösségi oldalakon elindultak lakossági kezdeményezések is, amelynek eredményeként családi házas övezetekben élők ajánlanak fel zuhanyzási lehetőséget a távhős lakásokban élők számára.