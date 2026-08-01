Magyar Péter: Hajnali fél kettőkor az utolsó előtti egységet is leállítják az atomerőműben

A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1:30-kor lekapcsolják az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben – jelentette be a miniszterelnök szombat éjszaka, nem sokkal éjfél előtt. Ez azt jelenti, hogy az alapesetben 2000 megawatt kapacitású erőmű akkortól már csak 240 megawattot termel.

A kormányfő megerősítette, amiről már szombaton napközben is szó volt: ezek után vasárnap napközben, 44 év után először teljesen leállítják az atomerőművet. A Duna vízállása a Paksnál lévő vízmérce szerint éjjel 11 órakor már mínusz 132 centiméter volt, a teljes leállítást mínusz 134 centinél kell elrendelni. A folyó vízhozama is folyamatosan csökken, már csak 741,8 köbméter/másodperc, miközben 24 órával korábban még 760 köbméter környékén volt.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az erőmű négy blokkjának lekapcsolását az elmúlt napokban kezdték a Duna alacsony vízállása miatt. Csütörtökön a hármas blokk mindkét turbináját leállították, péntekre már két további blokk egy-egy turbináját is lekapcsolták, majd szombaton folytatódott az erőmű fokozatos leállítása. A folyamatról és a magyar villamosenergia-rendszert várhatóan érhető krízishelyzetről itt írtunk bővebben.

A magyarországi áramfogyasztás csúcsa hétköznap napközben 7000-7500 MW szokott lenni, de szombaton a csúcson sem érte el a 6200 MW-ot – a hétvége mellett talán annak is lehet ebben szerepe, hogy napok óta kéri a kormányzat a fogyasztás-visszafogását, illetve a cégek sorra jelentik be az önkorlátozást –, míg az éjszakai-hajnali órákban 3500-4000 MW az átlagos fogyasztás.

Paks leállításával 2000 MW esik ki fokozaton a termelésből, de közben szombaton újraindult a Dunamenti Erőmű egyik blokkja, ami plusz 380 MW-ot jelent. Az ország emellett folyamatosan a tervezettet meghaladó mértékű áramot importál Ausztriából, Szlovákiából és Ukrajnából, derül ki a MAVIR honlapjáról (Áttekintő ábra a magyarországi villamosenergia-rendszerről). Emellett szombaton megjelent és hatályba is lépett az a kormányrendelet, amely szabályozza az ipari nagyfogyasztók fogyasztáskorlátozásra utasításának, annak be nem tartása esetén lekapcsolásának lehetőségeit.