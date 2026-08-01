Magyar Péter: Hajnali fél kettőkor az utolsó előtti egységet is leállítják az atomerőműben

belföld

A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1:30-kor lekapcsolják az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben – jelentette be a miniszterelnök szombat éjszaka, nem sokkal éjfél előtt. Ez azt jelenti, hogy az alapesetben 2000 megawatt kapacitású erőmű akkortól már csak 240 megawattot termel.

A kormányfő megerősítette, amiről már szombaton napközben is szó volt: ezek után vasárnap napközben, 44 év után először teljesen leállítják az atomerőművet. A Duna vízállása a Paksnál lévő vízmérce szerint éjjel 11 órakor már mínusz 132 centiméter volt, a teljes leállítást mínusz 134 centinél kell elrendelni. A folyó vízhozama is folyamatosan csökken, már csak 741,8 köbméter/másodperc, miközben 24 órával korábban még 760 köbméter környékén volt.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az erőmű négy blokkjának lekapcsolását az elmúlt napokban kezdték a Duna alacsony vízállása miatt. Csütörtökön a hármas blokk mindkét turbináját leállították, péntekre már két további blokk egy-egy turbináját is lekapcsolták, majd szombaton folytatódott az erőmű fokozatos leállítása. A folyamatról és a magyar villamosenergia-rendszert várhatóan érhető krízishelyzetről itt írtunk bővebben.

A magyarországi áramfogyasztás csúcsa hétköznap napközben 7000-7500 MW szokott lenni, de szombaton a csúcson sem érte el a 6200 MW-ot – a hétvége mellett talán annak is lehet ebben szerepe, hogy napok óta kéri a kormányzat a fogyasztás-visszafogását, illetve a cégek sorra jelentik be az önkorlátozást –, míg az éjszakai-hajnali órákban 3500-4000 MW az átlagos fogyasztás.

Paks leállításával 2000 MW esik ki fokozaton a termelésből, de közben szombaton újraindult a Dunamenti Erőmű egyik blokkja, ami plusz 380 MW-ot jelent. Az ország emellett folyamatosan a tervezettet meghaladó mértékű áramot importál Ausztriából, Szlovákiából és Ukrajnából, derül ki a MAVIR honlapjáról (Áttekintő ábra a magyarországi villamosenergia-rendszerről). Emellett szombaton megjelent és hatályba is lépett az a kormányrendelet, amely szabályozza az ipari nagyfogyasztók fogyasztáskorlátozásra utasításának, annak be nem tartása esetén lekapcsolásának lehetőségeit.

Fotó: MAVIR

belföld paksi atomerőmű villamos-energia rendszer Duna magyar péter áram villamos energia energiaválság
Kapcsolódó cikkek

Tovább csökkentették a paksi atomerőmű termelését, 480 megawattnál tartanak a normál 2000-hez képest

Ez még nem a teljes leállás, de az is be fog következni.

Takács Lili
belföld

Nem Paks leállítása a katasztrófa, hanem az, hogy nem tudjuk, mikor lehet visszakapcsolni

Európában, és főleg a térségünkben áramellátási válságot okozhat, és az árak elszabadulásához vezethet az aszályos időjárás. Tudunk-e áramot venni, és mennyiért? Mi az a gördülő áramszünet? Hány légkondi egyenlő egy paksi erőművel? Lesz-e az energiaválságból gazdasági krízis?

Haász János
belföld

Újra teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű

Ez 380 megawatt plusz kapacitást jelent, de kevesebb, mint amennyi csak szombaton kiesett Pakson.

Haász János
belföld

Megjelent, este héttől hatályos az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását lehetővé tevő kormányrendelet

Aki nem teljesíti a rendszerirányító által elvárt fogyasztáscsökkentést, annak a nagyfogyasztónak fizetnie kell, és válsághelyzet végéig kikapcsolhatják nála az áramot.

Haász János
belföld