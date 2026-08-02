Mérgező anyag szabadult el Rákospalotán, a helyieknek nem mondanak semmit

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

A rákospalotai Szövőgyár utcai óvoda pánikszerű tavalyi bezárása után most háromszáz környékbeli ingatlantulajdonos kapott értesítést arról, hogy kútjaikat nem használhatják.

tavaly még csak 77 kút használatát tiltották be.

Az óvoda helyiségeiben veszélyes koncentrációjú volt egy rég bezárt, szomszédos gyárterületről származó tetraklór-etilén szennyezettség.

A környékbelieknek fogalmuk sincs, hogy ők is veszélyben vannak-e, hivatalos információt nem kapnak, és félnek a szennyezés következményeitől.

Több mint egy éve már, hogy egyik pillanatról a másikra bezárták a rákospalotai Szövőgyár utcai óvodát. A XV. kerületi önkormányzat a tavalyi húsvéti hétvége előtti csütörtökön kapott levelet az illetékes kormányhivataltól: az óvoda működését veszélyes koncentrációjú tetraklór-etilén beltéri levegőszennyezettség miatt azonnal hatállyal fel kell függeszteni.

Örökre bezárt óvoda? Fotó: Bankó Gábor/444

Mérgező és rákkeltő

A szennyezés egy szomszédos területről, a rég bezárt Budapesti Finomkötöttárugyár rákospalotai üzeméből származik. Az egykori gyár közvetlen közelében nemcsak óvoda működött, vannak ott lakótelepi házak, rogyadozó és közelmúltban épült családi házak, irodaépületek, és itt állnak a Rákospalotai Javítóintézet, az 1890-ben alapított egykori Leánynevelő magas kerítéssel védett épületei is.