Mérgező anyag szabadult el Rákospalotán, a helyieknek nem mondanak semmit

Több mint egy éve már, hogy egyik pillanatról a másikra bezárták a rákospalotai Szövőgyár utcai óvodát. A XV. kerületi önkormányzat a tavalyi húsvéti hétvége előtti csütörtökön kapott levelet az illetékes kormányhivataltól: az óvoda működését veszélyes koncentrációjú tetraklór-etilén beltéri levegőszennyezettség miatt azonnal hatállyal fel kell függeszteni.
A szennyezés egy szomszédos területről, a rég bezárt Budapesti Finomkötöttárugyár rákospalotai üzeméből származik. Az egykori gyár közvetlen közelében nemcsak óvoda működött, vannak ott lakótelepi házak, rogyadozó és közelmúltban épült családi házak, irodaépületek, és itt állnak a Rákospalotai Javítóintézet, az 1890-ben alapított egykori Leánynevelő magas kerítéssel védett épületei is.
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