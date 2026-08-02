Rendkívüli egyeztetést tartanak kedden az uniós belügyminiszterek a ceutai válság miatt

Az Európai Unió kedden rendkívüli belügyminiszteri ülést tart, mivel továbbra is komoly nézeteltérések vannak a tagállamok között, miként kezeljék az észak-afrikai spanyol területre, Ceutába érkezett több mint 50 ezer migráns helyzetét.

Erről a tagállamok képviselői és a Frontex határvédelmi ügynökség szakértői döntöttek egy szombati tanácskozáson, amelyet a résztvevők „kijózanítónak” neveztek. A rendkívüli miniszteri találkozó összehívásáról egyhangú döntés született, miközben az uniós vezetők igyekeznek csökkenteni a tagállamok közötti feszültségeket, és ismét közös álláspontra jutni a migráció kezelésében. Mint ismert, 22 uniós tagország állam- és kormányfője közös levélben komoly kritikát fogalmaztak meg a spanyol menekültpolitikával kapcsolatban.

A találkozón értesülések szerint szóba kerültek azok a feltételezett orosz dezinformációs kísérletek is, amelyek célja az lehet, hogy megosszák az Európai Unió tagállamait. Spanyolországban egyre nagyobb az elégedetlenség amiatt, hogy a korábbi hasonló eseteket – például a belarusz–lengyel, illetve az orosz–finn határon történt tömeges migrációs nyomást – az EU „hibrid támadásként” értékelte, és az érintett országok széles körű uniós szolidaritást kaptak. Madrid szerint a Ceutában kialakult helyzetet viszont nem így kezelték a tagállamok.

Fotó: MARCOS MORENO/Anadolu via AFP

Spanyol hatóságok szerint a határátlépési kísérletek során legalább 67 ember meghalt. Spanyolország szerint az éjszaka folyamán leálltak az újabb határátlépések Ceutánál. Ezzel párhuzamosan a rendőrség egy 500 méter hosszú úszó akadály telepítését kezdte meg a Marokkóval közös tengeri határszakaszon.

Bár péntek este hat óráig több mint 48 ezer ember önként visszatért Marokkóba, a történtek súlyos bel -és külpolitikai válságot idéztek elő a spanyol kormány számára. (Guardian)