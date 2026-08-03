Még jobban szorul a hurok Infantino nyaka körül, az FA megvonta tőle a támogatását, már a választás előtt kirúghatják

Donald Trump és rajongója, Gianni Infantino Fotó: YOAN VALAT/AFP

A befolyásos FA, az angol fociszövetség hivatalos levélben készül közölni Gianni Infantino FIFA-elnökkel, hogy nem támogatja, hogy újabb ciklusra őt válasszák meg a pozícióra - írja a BBC. A walesi szövetség már nyilvánosan közölte, hogy megvonta tőle a támogatását.

Az még nem világos, hogy mindez csak a jövő márciusban esedékes következő FIFA-elnökválasztásra vonatkozik-e - az utolsóra, amin Infantino az alapszabály szerint elindulhat -, vagy esetleg előrevetíti a világfutball eddigi urának idő előtti menesztését is.

A rendes elnökválasztáson mind a 211 tagszövetség 1-1 szavazatot adhat majd le. Lehetőség van ugyanakkor arra is, hogy a FIFA legfontosabb operatív szerve, az operatív ellenőrzést gyakorló, 37 tagú Tanács előbb is kirúgja az elnököt. Ennek az első lépése az, ha a 37 tagú testület legalább 19 tagja kéri az ezzel foglalkozó ülés összehívását, amit abban az esetben két héten belül meg kell tenni.

A kirúgás reális lehetősége azért merült fel, mert a 211 tagországból 55-öt tömörítő FIFA nem egyszerűen szembeszállt Infantino tervével a FIFA kereskedelmi jogainak olyan cégbe pakolásáról, amibe külső befektetők szállnának be, de az ügyben most már feljelentéssel is fenyegeti Infantinót, akinek legutóbb arról írtak levelet, hogy őrizzen meg minden levelezést és dokumentumot a bukott tervéről, hogy a jogi eljárásban azok használhatók legyenek. A levél jól érzékelteti az aktuális hangulatot: hosszan írnak benne például arról, hogy Ingantinónak eszébe se jusson az iratok megsemmisítése.

Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan ki támogatná Infantino azonnali kirúgását, de az feltehető, hogy az UEFA Tanács-beli tagjai valószínűleg. A 37 tagú tanács a következőképpen áll fel: tag benne maga az elnök, Infantino és a 8 helyettese. 28 további tagot a kontinentális fociszövetségek delegálnak. Egy hely betöltetlen, így a tagság jelenleg így néz ki:

1 Gianni Infantino

8 alelnök

5 UEFA-tag

6 AFC-küldött Ázsiából

6 tag Afrikából

4-4 Közép és Észak-, illetve Dél-Amerikából

2 Óceániából

Amikor pusztán az óriási felháborodást keltő Infantino-tervről volt szó, az UEFA belengetett FIFA-bojkottjához az ázsiai szövetség és az észak-amerikai CONCACAF is csatlakoztak. Ha az ő Tanács-tagjaik mind el is távolítanák az elnököt, bőven elegen vannak az ülés összehívásához, hiszen 15 tagot jelentenek így együtt. A 8 alelnök között olyan európai arcok vannak pluszban, mint Csányi Sándor vagy Alexander Ceferin UEFA-elnök, illetve az angol Debbie Hewitt.

Infantino a választási krumpliosztás fociszövetséges verziójával akart sikert aratni: bejelentette, hogy az a szövetség, amelyik szeptember 19-ig támogatja a tervét, az nyitásnak kap 20 millió dollárt, majd nemsokára még egyszer húszat.

A tervet elutasítók felháborodása akkora, hogy időrendben előbb az vált bizonytalanná, hogy Infantinót meg fogják-e választani egy utolsó ciklusra jövő márciusban, de hétfőre az is kérdésessé vált, hogy nem dobják-e ki heteken belül.

Nyilvánosan eddig csak Katar, Libanon, Kuvait és Sri Lanka álltak ki Infantino elnökségének folytatása mellett. És mik az esélyei jövő márciusban? Akkor a 211 nemzeti szövetség képviselői szavaznak és a 211-ből 106 voksra lenne szüksége a folytatáshoz. Ha a privatizációs terv fogadtatásából indulunk ki, a táborok a következőképpen néznek ki:

Infantino tervét elutasított az UEFA (55 szavazat), az ázsiai szövetség (46 szavazat) és a Concacaf (35 szavazat) vagyis potenciálisan 136 szavazó kontinentális szövetsége. Nem ítélte el Afrika (54 szavazat) , Dél-Amerika (10 szavazat) és Óceánia (11 szavazat). Vagyis ezt nézve nem lenne sok esélye az újrázásra.

Hogy mi az az Infantino-terv, arról ebben a cikkben írtam részletesen.