Megdőlt a fővárosi melegrekord vasárnap

Augusztus 2-án vasárnap Budapesten, azon belül is Lágymányoson délután fél 3-kor 39,4 fokot mutatott a hőmérő, ami az Időkép szerint pontosan fél fokkal magasabb, mint a korábbi, 1949-es rekord. Akkor Budatétényben 38,9 fokot mértek.

Az országos melegrekodot ne sikerült megdönteni: 1917-ben Szerepen 40,5 fokot mértek augusztus 2-án, most 39,8 fok volt a legforróbb: Dabason.

Az Időkép előrejelzése szerint a forróság egészen csütörtökig kitart, nagy valószínűséggel több országos és fővárosi melegrekord meg fog dőlni, sőt az abszolút melegrekord megdöntésére is jó esély van. Június 30-án Szécsényben kereken 42 fokot mért a HungaroMet, akkor a 19 évvel ezelőtti mindenkori melegrekord lett a múlté. Könnyen lehet, hogy alig több mint egy hónap után még ezt az értéket is felülmúljuk.