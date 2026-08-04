A Fekete-tengeri Gelendzsik strandján a nyaraló emberek közé csapódott és 7 embert megölt egy drón

7 embert megölt és 40-et megsebesített az az ukrán drón, amely hétfőn fényes nappal a pihenők közé csapódott és felrobbant a népszerű Fekete-tengeri üdülőhely, Gelendzsik egyik strandján. Turisták állítják, előzőleg nem hallottak drónveszélyre figyelmeztető jeltést.

Krasznodar határvidék kormányzója azt mondta, az ukrán erők a polgári infrastruktúrát támadták, a strandra törmelékek zuhantak le, a történtekről készült felvételeken azonban egyértelműen látszik, hogy a drón közvetlenül a pihenő emberek közé csapódik.

Az Agensztvo hírügynökség katonai szakértőkre hivatkozva azt jelentette, a drónt az orosz légvédelem térítette el, ezt egyes tanúk állításai is alátámasztják, ők ugyanis sorozatlövések hangját hallották a tragédia előtt.

Az események helyszínéhez közel, kevesebb mint harminc kilométerre található Vlagyimir Putyin orosz elnök sokat emlegetett csodapalotája is, de semmilyen bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy az ukránok esetleg a szóban forgó létesítményt vették volna célba. (Meduza)