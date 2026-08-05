Jön a 42 fok

„Folytatódik a hőhullám, ma 37 és 42 fok között alakul a csúcsérték” – ezzel a hírrel indította be a napot Facebookon a Hungaromet, hozzátéve, hogy derült, napos, száraz időre számíthatunk, csak kevés gomolyfelhő képződhet.

Miután kedden is megdőlt az országos hajnali minimum- és a fővárosi napközbeni maximumhőmérsékleti rekord, nagy rá a sansz, hogy szerdán is meg fog dőlni. Főleg ha lesznek helyek, ahol tényleg elérjük a 42 fokot.

Az Időkép előrejelzésében a szokásos dolgokra figyelmeztet: perzselő napfényre és forróságra, illetve arra, hogy ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt. Az ő előrejelzésük szerint egyébként csütörtökön is van esélyünk a 42 fokra, de este már érkezhet pár gomolyfelhő, helyenként zápor és zivatar is, amivel péntekre beüthet a hidegfront. Utóbbi azt jelenti, hogy már nem 42, hanem csak 34 fok lesz.