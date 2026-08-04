Magyar Péter szerint pár milliméterre voltunk a Paksi Erőmű teljes lekapcsolásától – Budapestnél picit már emelkedik a vízszint

A paksi atomerőmű részleges leállása érezhető hatással lehet a magyar gazdaságra, mértéke elsősorban attól függ, meddig tart a kiesés, illetve sikerül-e a lakossági és vállalati energiafogyasztást érdemben csökkenteni, közölte az Erste Group Research elemzője az APA osztrák hírügynökséggel.

Nyeste Orsolya szerint, ha tartós ipari vagy közlekedési korlátozásokra lesz szükség, a gazdasági növekedés több tized százalékponttal is lassulhat, amennyiben viszont az energiamegtakarítás és a növekvő villamosenergia-import elegendő lesz ahhoz, hogy ne kelljen korlátozni az ipari fogyasztókat, a bruttó hazai termékre (GDP) gyakorolt hatás várhatóan csekély marad.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Az elemző szerint egyelőre nem lehet pontosan felmérni a gazdasági következményeket, mert nem ismert, meddig marad alacsony teljesítményen az atomerőmű. Hozzátette: a drágább importáram növelheti az energiaköltségeket, ami a nettó export romlásán keresztül mérsékelheti a gazdasági növekedést.

Az elemző szerint bár a magyar kormány tartalékerőművek indításával igyekszik mérsékelni a kiesést, az ország jelentős mennyiségű villamos energiát kénytelen importálni, részben Ausztriából is. Ez a paksi atomerőmű alacsony termelési költségeihez képest lényegesen drágább megoldás.

Az Erste Group Research egyelőre fenntartja az idei évre vonatkozó 1,7 százalékos GDP-növekedési előrejelzését. Az APA emlékeztetett arra is, hogy a magyar gazdaság a második negyedévben 1,7 százalékkal bővült, ugyanakkor a szárazság és az energiaválság egyaránt ronthatja az év hátralévő részének gazdasági teljesítményét. (MTI)