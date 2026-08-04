Magyar Péter szerint pár milliméterre voltunk a Paksi Erőmű teljes lekapcsolásától – Budapestnél picit már emelkedik a vízszint
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Még Dél-Olaszországban is hűvösebb van
Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa: a csúcsérték nagyrészt 36 és 40, a napi középhőmérséklet jellemzően 27 és 30 fok között alakult, olvasható a HungaroMet bejegyzésében. De míg nálunk a csúcs 40 fok körül volt, addig Szicíliában és a dél-olasz tegnerparton 35-37 fok volt a legmelegebb nappali hőmérséklet.
A két napja tőlünk északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget, de még a mindig esős Egyesült Királyságban is 32 fokot mutatnak a hőmérők.
A paksi atomerőmű leállását a gazdaság is megérezheti
A paksi atomerőmű részleges leállása érezhető hatással lehet a magyar gazdaságra, mértéke elsősorban attól függ, meddig tart a kiesés, illetve sikerül-e a lakossági és vállalati energiafogyasztást érdemben csökkenteni, közölte az Erste Group Research elemzője az APA osztrák hírügynökséggel.
Nyeste Orsolya szerint, ha tartós ipari vagy közlekedési korlátozásokra lesz szükség, a gazdasági növekedés több tized százalékponttal is lassulhat, amennyiben viszont az energiamegtakarítás és a növekvő villamosenergia-import elegendő lesz ahhoz, hogy ne kelljen korlátozni az ipari fogyasztókat, a bruttó hazai termékre (GDP) gyakorolt hatás várhatóan csekély marad.
Az elemző szerint egyelőre nem lehet pontosan felmérni a gazdasági következményeket, mert nem ismert, meddig marad alacsony teljesítményen az atomerőmű. Hozzátette: a drágább importáram növelheti az energiaköltségeket, ami a nettó export romlásán keresztül mérsékelheti a gazdasági növekedést.
Az elemző szerint bár a magyar kormány tartalékerőművek indításával igyekszik mérsékelni a kiesést, az ország jelentős mennyiségű villamos energiát kénytelen importálni, részben Ausztriából is. Ez a paksi atomerőmű alacsony termelési költségeihez képest lényegesen drágább megoldás.
Az Erste Group Research egyelőre fenntartja az idei évre vonatkozó 1,7 százalékos GDP-növekedési előrejelzését. Az APA emlékeztetett arra is, hogy a magyar gazdaság a második negyedévben 1,7 százalékkal bővült, ugyanakkor a szárazság és az energiaválság egyaránt ronthatja az év hátralévő részének gazdasági teljesítményét. (MTI)
Életét veszetette egy ember, aki egy nagyobb társasággal ment be a folyóba Dunakeszin tegnap késő délután, írja a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO) a Facebookon.
A szemtanúk elmondása alapján többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült.
Mivel az elsődleges bejelentések alapján még sodródó emberekről szóltak a hírek, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján kezdte meg a HUNGO a vonulást a helyszínre. Később csatlakozott a drónos egység is, de a helyszínre érkezve vált világossá, hogy sajnos a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült.
A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte, a HUNGO pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtott végre kutatást, együttműködésben a Folyami Katasztrófavédelem hajós egységével. A kutatásban részt vevő szervezetek az esti órákig az elmerült személyt nem találták meg. Részvétüket fejezték ki a hozzátartozóknak.
A HUNGO szerinte ezt a tragédia is rámutat arra, hogy a Dunában való fürdőzés mennyi veszélyt rejt magában, akkor is, ha alacsony a vízállás.
Leürültek a Zagyva felső szakaszának tározói, amelyek az alsó szakaszon pótolták a folyó vízkészletét, írja a Közép Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság.
Mint írják, a rendkívüli időjárási helyzetben a Zagyván található tározókból a tervezettnél nagyobb intenzitással kellett ereszteni a visszatartott vizet, emiatt azok a vártnál előbb leürültek. A Zagyva felső vízgyűjtőjén az utolsó jelentősebb (5 mm-t meghaladó) csapadék július 2-án hullott. Májusban mindösszesen 41,3 mm, júniusban 29,3 mm, júliusban pedig 13,9 mm hullott. Ebben a három hónapban összesen 84,5 mm csapadék esett, mely a háromhavi sokéves átlagnak csupán a 42 százaléka.
A Mátraverebélyi-tározóból június 22-én kezdték meg a víz leeresztésével az alsó szakasz vízpótlását, ekkor 17.000 m3 víz volt a tározóban. Másnap, június 23-án a Tarján-pataki-tározó zsilipjét is megnyitották, itt ekkor 422.000 m3 víz állt rendelkezésre. A nyár során minden lehullott csapadékot igyekeztek visszatartani a Zagyván, de a kevés eső miatt a Mátraverebélyi-tározó július 20-ra, a Tarján-pataki-tározó pedig augusztus 3-ra leürült. A leeresztett víz körülbelül négy nap alatt ér el a jászfelsőszentgyörgyi határszelvényig, utána a felső szakaszról vízpótlás nagyobb csapadék lehullásáig nem várható.
„Hajnali fél kettő körül pár milliméterre a Paksi Erőmű teljes lekapcsolásától, ám ekkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina” - írja Magyar Péter miniszterelnök kedd reggel a Facebookon.
A miniszterelnök a posztjában azt is írja, ismét Paksra látogat.
Nem csak nálunk van meleg: három nőstény oroszlán pusztult el egy tokiói állatkertben, feltehetően a hőség okozta megbetegedés következtében.
A három oroszlán egy héten belül pusztult el a Tokió nyugati részén található Tama Állatkertben. A boncolások szerint a három és tizenöt év közötti állatok kiszáradástól és többszervi elégtelenségtől szenvedtek, ami arra utal, hogy a pusztulásukat a hőség okozta, közölte az állatkert.
Az állatkert közlése szerint Mugi, egy hároméves nőstény oroszlán július 19-én elvesztette az étvágyát, másnap pedig már felállni sem tudott. Az állatkert dolgozói szellőztetéssel és vízzel próbálták lehűteni, később pedig bőr alá adott folyadékot, májerősítő szereket és vitaminokat kapott. Végül azonban július 28-án elpusztult.
Ichigo, egy 11 éves nőstény oroszlán néhány nappal később, július 31-én pusztult el. Luena, egy 15 éves nőstény oroszlán vasárnap halt meg. Rajtuk kívül további három oroszlán van rosszul, az állatok folyadékot, gyógyszereket és vitaminokat kapnak.
„Most először tapasztaltunk ilyesmit. Tavaly is meleg volt, de akkor egyik oroszlánunk sem betegedett meg így” – mondta a BBC-nek Miwa Kosaka, az állatkert képviselője.
Napok óta Japánban is 40 fok körüli hőmérsékletet mérnek. (BBC)
Tovább súlyosbodott a mezőgazdasági aszály Magyarországon. Az elmúlt héten csak hétfőn esett többfelé, vasárnap pedig elszórtan alakultak ki záporok és zivatarok, de 5–10 milliméternél több csapadék csak kis területeken hullott, írja a HungaroMet.
Az Alföld nagy részén az elmúlt 30 napban még 5 milliméter eső sem esett. Május óta pedig az ország nagy részén 70–140 milliméterrel marad el a csapadék mennyisége a sokéves átlagtól. A Balatontól délnyugatra még van valamennyi nedvesség a talaj felső egy méterében, máshol viszont már kritikusan száraz a föld.
A napraforgó és a kukorica többfelé idő előtt érni kezdett. Az öntözetlen kukoricatáblák többsége nagyon rossz állapotban van, sok helyen már a növények is száradnak. Valamivel jobb a helyzet a Dunántúl délnyugati részén és Miskolc környékén, de a talaj ott is nagyon száraz.
Az ország nagy részén már nagyfokú vagy súlyos mezőgazdasági aszály van, és az elmúlt tíz napban tovább romlott a helyzet. Április 1. óta a napok 80 százalékában az ország legalább 30 százalékát közepes vagy annál súlyosabb aszály érintette. Pest és Hajdú-Bihar megyében volt eddig a legtöbb aszályos nap, és nagy területeken már a 2022-es, katasztrofális évnél is rosszabb állapotban van a növényzet. Mivel a következő héten sem várható komolyabb eső, az aszály tovább erősödhet.
A Hungaromet előrejelzése szerint kedd délutánra az ország több pontján is elérheti a hőmérséklet a 41 fokot.
Mint írják, nagyrészt derült, napos idő várható legfeljebb kevés gomolyfelhővel. Egy-két futózápor maximum az Északi-középhegység térségében lehet. A Dunántúlon megélénkül, Sopron térségében meg is erősödhet a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. Késő este se lesz jobb, akkor 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.
Ugyan még szemüveg kell hozzá, de a Duna vízszintjén a fővárosnál enyhe emelkedést lehet látni a vízmérce adataiban az Országos Vízügyi Igazgatóság honlapján.
Eszerint míg vasárnap még 9 centiméter volt a Duna vízszintje, kedd hajnalra már 15 centiméterre emelkedett. Ez hétfőhöz képest egy centis emelkedést jelent. Előreláthatóan pedig tovább fog emelkedni, a hétvégére Budapestnél 38 centiméterre emelkedhet a vízszint.