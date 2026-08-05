Marsi Anikó és Gönczi Gábor maradnak a TV2-nél

Még azelőtt, hogy kiderült volna, hogy vége a Tényeknek, vagyis megszűnik a TV2 híradónak álcázott propagandaműsora, a műsort vezető és a kamerába hosszú éveken át válogatott sületlenségeket beolvasó Marsi Anikó és Gönczi Gábor eltűnt a képernyőről. Azóta új hírműsort indított a csatorna, a Tv2 Híradónak nevezett műsorát pedig már Pachmann Péter arcával adják el, teljes joggal gondolhatta mindenki, hogy Gönczi és Marsi már a közelben sincsenek.

Azonban a Blikk rákérdezett a sorsukra, így kiderült, hogy nem teljesen ez a valóság.

A képernyőről valóban lekerültek, de a TV2 sajtóosztályának tájékoztatása szerint maradtak a csatornánál: „Gönczi Gábor és Marsi Anikó több évtizedes képernyős és szerkesztőségi tapasztalatukkal a háttérből támogatják a magazinműsorunkat.”

Hogy a háttérből irányítás ebben az esetben pontosan mit jelent, azt nem részletezték.

De legalább az kiderült a Blikk cikkéből, hogy a csatornától távozott Andor Éva.