Marsi Anikó és Gönczi Gábor maradnak a TV2-nél

Még azelőtt, hogy kiderült volna, hogy vége a Tényeknek, vagyis megszűnik a TV2 híradónak álcázott propagandaműsora, a műsort vezető és a kamerába hosszú éveken át válogatott sületlenségeket beolvasó Marsi Anikó és Gönczi Gábor eltűnt a képernyőről. Azóta új hírműsort indított a csatorna, a Tv2 Híradónak nevezett műsorát pedig már Pachmann Péter arcával adják el, teljes joggal gondolhatta mindenki, hogy Gönczi és Marsi már a közelben sincsenek.
Azonban a Blikk rákérdezett a sorsukra, így kiderült, hogy nem teljesen ez a valóság.
A képernyőről valóban lekerültek, de a TV2 sajtóosztályának tájékoztatása szerint maradtak a csatornánál: „Gönczi Gábor és Marsi Anikó több évtizedes képernyős és szerkesztőségi tapasztalatukkal a háttérből támogatják a magazinműsorunkat.”
Hogy a háttérből irányítás ebben az esetben pontosan mit jelent, azt nem részletezték.
De legalább az kiderült a Blikk cikkéből, hogy a csatornától távozott Andor Éva.
Tizenkét évvel ezelőtt azt hittük, ez már a vég. De az csak a kezdet volt. Most, tizenkét évvel a TV2 és a Tények párhuzamosan futó pusztulása és pusztítása után kiderült, hogy tényleg véget ér a csatorna híradónak álcázott debilpropagandája. Kérdés, hogy mi lesz utána.
Pihenni mennek a Fidesz kampányában játszott kimerítő munkájuk után.
Huszonkilenc év után bezár a szerkesztőség, ami tíz évig a NER legsötétebb lejáratóközpontjaként működött. Nagy kérdés, milyen hírműsor indul a helyén.