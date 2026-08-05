Putyin aláírta a jogfosztás- és kisemmizéstörvényt

Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta az „Orosz Föderáción kívül tartózkodó, a büntetés elkerülésére törekvő személyekkel szembeni ideiglenes korlátozó intézkedésekről” című törvényt, ami a gyakorlatban a külföldön élő, távollétükben büntetőeljárás alá vont Kreml-kritikusok jogait korlátozza.

Fotó: IGOR IVANKO/AFP

Ahogy a Meduza is írja, az elnök aláírásával hatályba lévő törvény alapján az érintetteknek orosz bankszámláik befagyasztásával, ingatlanaik és autóik eladásának, valamint a Goszuszlugi kormányzati oldal és az online banki szolgáltatások használatának tilalmával kell szembenézniük. Mindezek mellett megtagadják tőlük a konzuli szolgáltatások igénybe vételét, így az útlevelek kiadását is.