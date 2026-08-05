Stabilan emelkedő tendenciát mutatnak a vízállások Paksnál és Budapestnél is

Budapestnél szerdán reggel hatkor 20 centit mutat a vízmérce a Vízügy honlapja szerint, ami a hétfő éjjeli 9 centihez képest érdemi, ám szabad szemmel még kevésbé észrevehető emelkedés.

Fotó: Németh Dániel/444

Paksnál is stabil emelkedést lehet látni, de azért még közel sem parádés a helyzet: továbbra is –135 centiméter a vízállás az atomerőműnél, ami egy centivel alacsonyabb annál, aminél elvileg teljesen le kellett volna kapcsolni az erőművet, de 5 centivel jobb a helyzet, mint keddre virradó éjjel, amikor –140 centit is mutatott a vízmérce.