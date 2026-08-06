Amerikai cég vásárolja fel az egyik legnagyobb európai fapados légitársaságot, az EasyJetet

Az amerikai Apollo Global Management 5,7 milliárd fontért (2414 milliárd forintért) felvásárolja a brit EasyJetet, Európa egyik legnagyobb fapados légitársaságát. A rivális ajánlattevő, a szintén amerikai Castlelake ugyanis visszalépett a tranzakciótól. Az Apollo részvényenként 7,15 fontot (3 ezer forintot) fizet a jelenlegi tulajdonosoknak, az ügylet pedig várhatóan 2027 első negyedévében zárulhat le. Miután ez megtörténik, a céget több mint 25 év után kivezetik a londoni tőzsdéről.

Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Az 1995-ben alapított EasyJet 35 országban üzemeltet járatokat, Budapestről is repülnek gépei. A légitársaság több mint 19 ezer embernek ad munkát. Mivel több fontos európai repülőtéren értékes résidőkkel rendelkezik, vonzó célpont a befektetők számára. Az 1994-ben alapított Apollo Global Management légitársaságok mellett repülőgép-lízingcégeket is tulajdonol. (via BBC)