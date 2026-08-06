Az UEFA fenntartja a bojkottfenyegetését

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) bejelentette, hogy továbbra is fenntartja bojkottfenyegetését a nemzetközi szövetség (FIFA) égisze alatt futó sorozatokra, köztük a világbajnokságra. Azért, mert úgy érzi, nem minden feltétele teljesült.

Aleksander Čeferin, az UEFA elnöke az MLSZ fennállásának 125. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Fotó: MLSZ

Az UEFA közleménye szerint a világbajnokság gazdasági szereplőknek történő kiárusításáról szóló FIFA-terv visszavonása mellett azt is követelik, hogy a FIFA garanciát biztosítson arra, hogy a labdarúgás ilyen módon történő eltorzítására irányuló kísérletek soha többé ne fordulhassanak elő. Bár Gianni Infantino FIFA-elnök a kiárusításról szóló tervet visszavonta, a második feltétel még nem teljesült az UEFA szerint.

Infantino augusztus 1-jén hátrált meg az óriási botrányt kiváltó javaslatával kapcsolatban. A FIFA-elnök akkor elismerte, hogy a projekt „olyan megosztottságot okozott, ami már nem szolgálja az eredeti célkitűzést”. A FIFA augusztus 5-ei, marokkói válságtanácskozása után pedig elnézést kért a tagszövetségektől a terv miatt. A FIFA-elnöksége ugyanakkor megerősítette posztján Infantinót. (via MTI)