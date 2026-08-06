Infantino sajnálja a hibákat, és marad a FIFA elnöke

Elnézést kért Gianni Infantino a FIFA válságtanácskozásán az időközben visszavont gazdasági tervei miatt, és a marokkói ülésen a vezetőség támogatásával ő maradt a FIFA elnöke.

Infantino terve az volt, hogy eladja egy üzleti konglomerátumnak a foci-világbajnokságokat – ami lényegében a saját és egyes üzleti partnerei zsebének kitömését szolgálta volna -, majd a heves ellenállás miatt szombatra visszavonta azt.

Infantino Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

A terv ellen hevesen tiltakozó európai szövetség, az UEFA hétvégén azt közölte, elvesztette a bizalmát Infantino iránt, a javaslatot pedig szánalmas, átláthatatlan háttéralkunak nevezte.

A FIFA-n belülről is sok kritikát kapott az ötlet, többek között Mattias Grafstrom főtitkártól, aki részt vett a szerdai találkozón is. A FIFA munkatársainak kedden elküldött belső körlevélben azt írta, hogy a helyzet „szomorú és elítélendő”.

A válságtanácskozás után kiadott nyilatkozatban viszont Grafstrom és az igazgatótanács teljes támogatásáról biztosította Infantinot. Az elnök és a főtitkár egy levelet is küldött a FIFA alelnökeinek, tanácsának és a 211 szövetségesnek, amelyben őszintén bocsánatot kértek a hibáikért, és megígérték, hogy az nem fordul elő többet.

Infantino azt reméli, hogy ezzel pontot tehet a legutóbbi – és talán legnagyobb – botrányára, ami a 10 éves hivatali ideje alatt történt. Az 56 éves elnök a jelek szerint negyedszerre is megpályázza majd a posztot, amihez a 211 tagból 106 szavazatra van szüksége. A hét elején több tagszövetség is közölte, mégsem támogatja Infantino újraválasztását. (BBC)