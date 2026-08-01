Csúnyán elszámolta magát Infantino: hiába vonta vissza a focivébé eladásának ötletét, az UEFA elveszített bizalomról írt a válaszában, és felelősségre vonást sürget

Lehet, hogy elsőre remek ötletnek tűnt Gianni Infantino FIFA-elnöknek, hogy eladja egy üzleti konglomerátumnak a foci-világbajnokságokat, mostanra a saját és egyes üzleti partnerei zsebének kitömését szolgáló terv akár a bukását is okozhatja. Bár a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke a heves ellenállás miatt szombatra visszavonta azt a tervét, hogy privatizálja a vb-k üzleti jogainak egy részét, lehet, hogy a meghátrálása nem lesz elég.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A kiárusítás ellen az első perctől leghevesebben tiltakozó európai szövetség, az UEFA ugyanis a döntés bejelentése után közölte: hiába a visszakozás, „a jelenlegi FIFA-vezetés nemcsak az UEFA, hanem a futballcsalád számos más tagjának bizalmát is elvesztette” – írja a közleményük. A BBC, amely több cikkben is foglalkozik az Infantino-üggyel – egy írásban már arról elmélkedve, hogy ki léphet a helyébe, ha távozna a FIFA éléről – idézi a nemrég hivatalba lépett angol miniszterelnököt, Andy Burnhamet is, aki felszólította Infantinót a lemondásra a terv miatt, és azt mondta: a FIFA „helyes döntést” hozott azzal, hogy visszakozott.

Az UEFA szombati közleménye egyrészt üdvözölte a terv visszavonásáról szóló döntést. Azt „az egész játék győzelmének” nevezte, mondván: a javaslatot az európai nemzeti szövetségek mellett „a világ számos más olyan kisebb szövetsége és konföderációja is egyhangúlag elutasította, amelyek feladata a labdarúgás védelme”.

Csakhogy ezzel nem tekintik lezártnak a történteket.

„A gyorsított ütemben zajló, arctalan egyének által kitalált, és a játék szempontjából kétes hasznot hozó titkos tervek felelőseit azonosítanunk kell, és felelősségre kell vonnunk őket”

– írja az UEFA közleménye.

Az európai szövetség felemelgette, hogy amikor Infantino a FIFA tagszövetségeinek bizalmát és szavazatait kérte a 2016-os megválasztásához, azt mondta: „Természetesen átláthatónak kell lennünk. Én is az voltam az elmúlt 15 évben az UEFA-nál. Minden nap szerepet kell vállalnotok a FIFA életében (…) A FIFA pénze a ti pénzetek. Nem a FIFA-elnök pénze. A ti pénzetek. Ti vagytok a nemzeti szövetségek, és a FIFA pénzének a futball fejlődését kell szolgálnia, és semmi mást.”

Az UEFA szerint azonban mindkét ígéretét elmulasztotta betartani. „A vacak, háttérben futó, átláthatatlan megállapodás, amit kieszelt és megpróbált keresztülvinni, minden volt, csak nem átlátszó. És mivel a tartalékai meghaladják az 5 milliárd dollárt, a szövetségek pénzét sem tudta a játék javára fordítani” – indokolták.

Ezek a következmények azt jelentik, hogy Infantino most hatalmas nyomás alatt áll, miközben a jövő márciusi FIFA-kongresszustól az újraválasztását várja (egyelőre ő az egyetlen jelölt), írja a BBC. A brit lap, amit az Infantino-terv az Európai Szuperliga gyorsan elvetélt ötletére emlékeztetett, kitért arra is, hogy az európai mellett az ázsiai szövetség, az AFC, valamint a CONCACAF (Észak- és Közép-Amerika, valamint a Karib-térség szövetsége) is lesújtó értékelést adott arról, hogyan működik a FIFA Infantino vezetése alatt. A lap forrásai szerint a CONCACAF-tagok túlnyomó többsége „vagy éppen most veszíti el a bizalmát a FIFA-elnök sportág-irányítási képességeiben, vagy már teljesen elvesztette azt”.