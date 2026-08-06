Csodás verset írtak arról, hogy miért csak 3 lépcsője van az eredeti 4 helyett az újjáépített lovardának a Várban

Magyarország annyira kifinomult hely, hogy nálunk az értelmetlen, giccses, 4 milliárd forintba kerülő fideszes presztízsberuházásoknak is van saját költőjük. Olvasónkról, a Dán Királyfiról például kiderült, hogy ő a Várbeli Újjáépítések T. S. Eliotja. Íme a Költő verse a Lovardáról, azon is belül az állítólag rekonstruált épület korcs kis bejárati főlépcsőjéről:

As Hauszmann intended?

S melyik lépcsőfok hiányzik? Az alsó? a középső? vagy a fölső? Kinek a babonájából nem sikerült megépíteni a negyediket? Ki nem akart bal lábbal felérni a csúcsra?

Ha már csak ez a praktikus promenád több tíz millió forintba került a kövek megmunkálásával, földmunkával stb, miért kellett spórolni a negyedik lépcsőfokon?

Ezt a kis testi hibával született lépcsőt ki vigasztalja meg?!

Vagy ha már Gulyás Gergely násznépe úgysem félt volna fel a négyre sem a group photóhoz, üresen talán mégis inkább a három mutat szebben?

S mi választott el minket attól, hogy kettő legyen belőle? Vagy egy?

És ha meg sosem épül?

Mikortól nincs lépcső? Ha egy fokot kiveszünk, még az? És ha kettőt? Mit mond Zénó paradoxona?

És Thészeusz hajója? Ott csak cseréltek, de el sose vettek!

Magasabbról indulunk, vagy alacsonyabbra érkezünk?

Miért kellett a látványterven is ekkorát lódítani? Csak mert lovarda? És akkor a negyedik lépcsőfok nem jár?

És hogy jár az, aki mit sem sejtve átlényegülni siet ide?

Mikor születik meg az az új Krasznahorkai, aki megírja az inautentikus lét és a hiány szívettépő, de részvétlen tapasztalatát, ami itt fogad?

Ki fog erről számot adni?

Ki?