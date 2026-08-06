Lannert Judit: Megmarad a Klebelsberg Központ, de oktatásfejlesztési háttérintézménnyé alakítjuk át

Lennert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a várható oktatási reformokról beszélt az RTL Híradónak. Azt mondta, megmarad a Klebelsberg Központ, de oktatásfejlesztési háttérintézménnyé alakítják át. Szerinte ez a megoldás könnyebb, mint egy teljesen új rendszer létrehozása.

Arról is beszélt, hogy a tankerületek is megmaradnak, viszont az eddigi vezetők megbízatása automatikusan megszűnik. A megüresedett pozíciókra nyílt pályázatokat írnak ki, ezen a régi vezetők is indulhatnak majd. Az új, 5 évre megválasztott vezetőkről várhatóan október végén döntenek majd.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Fotó: Németh Dániel/444

Lannert azt is mondta, hogy az iskolaigazgatók visszakapják a munkáltatói jogokat, így ők veszik majd fel a tanárokat.