Pataki András szerint ő nem alázott meg senkit az SZFE felvételijén

Szerdán a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) vezetése bejelentette, hogy vizsgálatot indít, miután a nemzetközileg is elismert színész, Farkas Franciska beszámolt a felvételijén szerzett tapasztalatairól. Állítása szerint a bizottság többek között szóvá tette, hogy miért egy roma népdalt hozott a felvételire - noha roma származású színészként éppen a nemzetiségi kultúrák specializációra jelentkezett. Aztán nem is vették fel.

Vidnyánszky Attila és Soltész Miklós államtitkár mellett a két osztályvezető tanár, Rusz Milán és Pataki András Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Szerda éjjel az egyik felvételiztető tanár, Pataki András rövid nyilatkozatot küldött szét a sajtónak, amelyben tagadja a vádakat. A korábban helyettes államtitkárként, majd az Újszínház főrendezőjeként dolgozó Pataki szerint

„a videóban nekem tulajdonított sértő mondat nem hangzott el. Nem aláztam meg senkit, nem beszéltem senkivel sértő vagy személyeskedő hangnemben, és egyetlen jelentkező nemzetiségi hátterét sem minősítettem negatívan. A felvételi bizottság döntése szakmai szempontok alapján született.”

Az SZFE vizsgálatával együttműködik, mint írja, az egyetem vezetését „írásban tájékoztattam, a felvételi eljárás kapcsán rendelkezésre álló anyagaimat pedig a tények tisztázását kérve és annak érdekében átadom az Egyetemnek. Ezeket a jelentkezők személyiségi jogainak védelme miatt nem teszem közzé.”

Farkas Franciska Fotó: Farkas Franciska / Facebook

Ezután Pataki sajnálkozik, hogy az általa idézőjelbe tett „hírt” eddig közlő médiumok egyike sem kereste meg, miközben az országos lapok csak azután számoltak be Farkas Franciska állításairól, hogy az egyetem hivatalos közleményt adott ki róla. Pataki ezek után közli, hogy amúgy nem nyilatkozik: „Jelen helyzetben valószínűnek látszik, hogy jogi eljárás irányába mutatnak az események, ebből következően annak lezárulta után tudok majd nyilatkozni.”