Tetőzik a hőség, jönnek a zivatarok

Az egész országra harmadfokú hőségriasztás van érvényben, az ország döntő részén 29 fok körüli vagy afeletti, a középső országrészben 30-31 fok körüli napi középhőmérséklet valószínű - írja a Hungaromet.

Fotó: Bankó Gábor/444

Közben zivatarok miatt is adtak ki riasztást több megyére. Ezek délután várhatóak.

Fotó: Hungaromet

Először a középhegységeken és azok tágabb környezetében, valamint az északnyugati határvidéken, később akár már síkvidéki részeken is előfordulhat kevés helyen zivatar. A zivatarokat viharos, 60-80 km/órás széllökések, 1-2 centis jég és intenzív csapadék kísérheti.

A legmagasabb hőmérséklet 36-42 fok körül alakul, pénteken 29-37 fok várható. Szombaton és vasárnap legfeljebb 35 fok lesz, a jövő héten visszatérnek a 37-38 fokok.

Magyar Péter miniszterelnök közben arról posztolt, hogy a Duna már 9 centire van a vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. Az utolsó paksi turbina üzemel, de ettől függetlenül Magyar szerint a csütörtöki forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre.